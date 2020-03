Stasera in TV | Cosa c’è oggi, giovedì 5 marzo 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 5 marzo 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 5 marzo 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata di “Don Matteo 12”: una donna viene trovata in fin di vita. La figlia di lei, Chiara, dice di sapere chi è stato: Don Matteo, suo padre. L’accusa è doppiamente sconvolgente. Mentre Anna e il Maresciallo si battono per dimostrare la sua innocenza, il sacerdote si chiude nel mutismo. Nel frattempo, Nino deve tenere a bada suor Luciana, zia missionaria, che non vede il nipote da anni e che, a causa di una “piccola bugia”, è convinta che il nipote sia un sacerdote. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Pompei”: Pompei, 79 d.C. Mentre il Vesuvio erutta distruggendo la città, lo schiavo Milo, diventato famoso gladiatore, deve salvare l’amata Cassia, figlia di un mercante promessa in sposa a un senatore. In seconda serata, una nuova puntata di “Stracult Live Show”.

Su Rai 3 va in onda il documentario musicale “In arte Ornella”. Subito dopo, “Grande amore”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di approfondimento politico “Diritto e rovescio”. A seguire, il film “Il profumo della paura”.

Su Canale 5 va in onda il film “Poveri ma ricchi”: La famiglia Tucci, modesti laziali, vincono 100 milioni di euro. Sull’onda dell’emozione, decidono di mantenere segreta la vincita, ma la notizia scappa al capofamiglia e ai Tucci rimane soltanto una soluzione, prima di essere perseguitati da sedicenti amici e conoscenti: scappare. Una volta arrivati e preso possesso della loro nuova vita da milionari, i Tucci si rendono conto che i tempi sono cambiati. Oggi i ricchi sono tutti low profile, mangiano poco o niente, sono ecologisti, fanno beneficenza, si tengono in forma, vanno in giro con biciclette o macchinette elettriche. Essere ricchi, oggi, è diventata una gran scocciatura. E questa scoperta renderà le cose molto diverse da come i Tucci se le aspettavano. In seconda serata, il documentario “Valentino-l’ultimo imperatore”.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata de “Le Iene Show”, seguita dal cartone animato “American dad”.

Su La 7 spazio all’attualità ed alla politica con “Piazzapulita”. Subito dopo, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time va in onda l’ultima puntata di “Rivelo”.

Maria Rita Gagliardi