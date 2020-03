Steven Zhang dona 100.000 euro all’ospedale Sacco per l’emergenza Coronavirus – VIDEO

Per l’emergenza Coronavirus il presidente dell’Inter Steven Zhang ha donato 100.000 euro all’ospedale Sacco di Milano

Steven Zhang, il presidente dell’Inter, ha svelato all’Ansa di aver donato 100.000 euro all’ospedale Sacco di Milano per l’emergenza Coronavirus.

Zhang ha spiegato il motivo del suo gesto: “L’Inter ha un legame indissolubile con la città di Milano ed è orgogliosa della dedizione con cui tutto il personale del Ospedale Sacco sta facendo fronte alla eccezionalità della situazione.”

E ancora: “Fin dall’avvio dell’emergenza Coronavirus abbiamo seguito con particolare attenzione e apprensione l’evoluzione della situazione, sia come club sia come azionista, rimarcando in tutte le sedi come l’unica priorità fossero la salute pubblica e la sicurezza.”

Il presidente dell’Inter ha poi concluso dicendo: “È per questo motivo che FC Internazionale Milano sente il dovere di sostenere l’Ospedale Sacco”.

Sara Fonte