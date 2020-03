Coronavirus, uomo di 36 anni morto in hotel: era stato dimesso dall’ospedale cinque giorni prima

La storia di Li Liang, un uomo di 36 anni che è morto dopo essere stato dimesso dall’ospedale: i suoi sintomi erano lievi

Li Liang (36 anni) è il nome di un altro giovane uomo che è stato ucciso dal Coronavirus. L’uomo era stato ricoverato in ospedale ed era stato dimesso. Pare che i medici gli avessero detto di recarsi in un hotel in cui avrebbe dovuto trascorrere un periodo di quarantena, ma cinque giorni dopo aver lasciato l’ospedale Li Liang è purtroppo deceduto. Di questa vicenda ci parla il Daily Star.

Il 12 febbraio Li Liang (36 anni=) è stato ricoverato in ospedale per aver manifestato dei lievi sintomi riconducibili al Coronavirus. È successo a Wuhan, primo centro di diffusione del virus in Cina, e due settimane dopo i medici lo hanno dimesso, non prima di dargli delle specifiche direttive: Li Liang sarebbe dovuto rimanere, per i 14 giorni successivi, in un albergo in cui trascorrere la quarantena. I dettagli di questa vicenda sono stati riportati dal South China Morning Post.

A raccontare in che condizioni di salute versasse il giovane uomo è stata la moglie Mei. La donna ha rivelato che due giorni dopo essere stato dimesso dall’ospedale le sue condizioni di salute sono peggiorate. Il marito ha iniziato a soffrire di secchezza delle fauci e di problemi di stomaco. Il lunedì successivo rispetto alle sue dimissioni Liang ha telefonato in ospedale per chiedere di essere di nuovo ricoverato, ma è morto nel corso del pomeriggio dello stesso giorno.

Secondo quanto riporta il Daily Star, sul certificato di morte di Li Liang ci sarebbe scritto che la morte del 36enne è stata conseguenza diretta del contagio da Covid-19. Tra i sintomi che l’uomo accusava ci sono anche quelli di ostruzione respiratoria.

Per i ricercatori che stanno cercando di studiare il virus, il Covid-19 pare che si sia diviso in due ceppi distinti. Gli studiosi delle Università di Pechino e Shangai– guidati dal professor Jian Lu e dal dottor Jie Cui- ne hanno isolato due tipi, che hanno denominato tipo S e tipo L: mentre tra i due il più letale sarebbe il ceppo di tipo L, quello di tipo S sarebbe più pericoloso a lunga scadenza. Il team ha rivelato che “L’intervento umano potrebbe aver esercitato una pressione selettiva più severa sul tipo L, che potrebbe essere più aggressivo e potrebbe diffondersi più rapidamente“.

