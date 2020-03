I virologi appoggiano la scelta del Governo sulla chiusura delle scuole: “Scelta indispensabile”

Chiusura delle scuole fino al 15 marzo: i virologi approvano le misure drastiche intraprese dal Governo. Roberto Burioni: “Provvedimento indispensabile”. Arnaldo Caruso: “Chiusura di atenei e scuole è un atto di coraggio apprezzabile”.

La sospensione delle lezioni scolastiche e la chiusura degli Atenei ha provocato diverse reazioni concordanti o meno. La maggior parte dei virologi appoggia le misure drastiche intraprese dal Governo italiano.

Queste le dichiarazioni su Twitter di Roberto Burioni: “Molti stanno usando l’assenza di evidenze per contestare la misura che chiude le scuole. Sfido chiunque a trovare una pubblicazione su come prevenire la diffusione di un virus comparso pochi mesi fa sulla faccia della Terra. Considerati i numeri attuali, la chiusura delle scuole è un provvedimento indispensabile. Mi stupisco che qualcuno con un minimo di raziocinio possa non essere d’accordo”.

Massimo Galli, infettivologo dell’Ospedale ‘Sacco’ di Milano si è espresso così: “Sono scelte impopolari, ma solo così si limita la diffusione del virus. Il principio fondamentale che anima queste iniziative estese a livello nazionale è che bisogna evitare che situazioni di affollamento e contatto facilitino la diffusione del virus”

Chiusura delle scuole? Scelta indispensabile secondo la maggior parte dei virologi italiani

D’accordo anche Arnaldo Caruso, professore ordinario all’Università di Brescia e presidente della Società italiana di virologia: “Per me la chiusura di atenei e scuole è un atto di coraggio apprezzabile. Soprattutto in quelle regioni dove sono presenti piccolo focolai, non dobbiamo permettere che si espanda il virus ed è molto più probabile che accada nei momenti di aggregazione. In questi giorni si gioca la nostra partita: se cresce in maniera esponenziale, si espande anche nelle altre regioni; se si ferma, si ferma anche nelle altre zone. È un momento di pausa, in cui dobbiamo riflettere con qualcosa di fermo e non con qualcosa in movimento. Cerchiamo noi stessi di evitare assembramenti, con spirito civico”.

Ma non tutti approvano le misure drastiche intraprese dal Governo. Questo è il caso di Walter Ricciardi, membro dell’OMS e del comitato scientifico che affianca il governo nella gestione dell’emergenza Egli, infatti ha etichettato questa misura come “dannosa”.