Andrea Iannone conferma la rottura con Giulia De Lellis? Il gossip – VIDEO

Andrea Iannone e Giulia De Lellis si sono lasciati? L’ultimo post del motociclista lascia intendere di si

Si continua a parlare della presunta crisi tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis. I due si sono lasciati?

I due da tempo non si mostrano più insieme sui social, l’influencer sta trascorrendo un po’ di tempo a Roma insieme alla sua famiglia ma il fidanzato non appare mai nelle sue Instagram Stories.

Poche ore fa il motociclista ha pubblicato un post che lascia pensare che lui e Giulia potrebbero essersi lasciati: un sfondo totalmente nero.

Su Very Inutil People si legge: “Se tre indizi fanno una prova, Andrea potrebbe aver ceduto all’istinto social e aver mandato un segnale tramite la pubblicazione di un messaggio total black. Forse total black come la sua vita in questo momento, in cui né carriera né l’amore sembrano funzionare?”

La storia d’amore tra Giulia e Iannone è giunta davvero al capolinea? Non ci resta che attendere nuovi indizi per saperne di più.

Sara Fonte