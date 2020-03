Ballando con le Stelle, trasmissione sospesa a causa del Coronavirus? – VIDEO

Ballando con le Stelle a causa del Coronavirus potrebbe non andare in onda, la trasmissione di Milly Carlucci verrà sospesa?

A causa dell’emergenza Coronavirus anche la trasmissione Ballando con le stelle potrebbe essere sospesa.

A far trapelare la notizia ci ha pensato il Corriere della Sera. Questo ha spiegato che lo show di Milly Carlucci potrebbe subire una sospensione per via della vicinanza tra i ballerini.

Questo è ciò che si legge sul Corriere della Sera: “La sospensione ha a che fare presumibilmente con l’impossibilità di assicurare la debita distanza tra le coppie in concorso.”

La notizia non è stata ancora confermata, non ci resta che attendere nuovi dettagli per scoprire se la trasmissione verrà momentaneamente sospesa.

Sara Fonte