Bill Clinton: “La relazione con Monica Lewinsky? Allentava lo stress del lavoro”

In una recente intervista Bill Clinton ha parlato della sua relazione sessuale con Monica Lewinsky spiegando che gli permetteva di allentare lo stress.

La relazione sessuale tra Monica Lewinsky, dipendente della Casa Bianca allora 22enne, e l’allora Presidente degli Usa Bill Clinton è stato uno degli scandali che ha segnato la politica americana negli ultimi anni. Il politico, infatti, non solo era sposato, ma quando la notizia è emersa ha giurato il falso, negando di avere avuto rapporti sessuali con la ragazza. In seguito Clinton ammise tutto e questo porto all’impeachment.

A distanza di molti anni Bill è tornato a parlare del “Sexgate” durante un’intervista rilasciata agli autori del documentario ‘Hillary‘ curato dalla Hulu. Come prima cosa l’ex presidente cerca di spiegare per quale ragione abbia tradito la moglie, partendo dal carico di pressione che aveva sulle spalle nel dover gestire la Nazione. Clinton spiega che gestire il Paese è come trovarsi costantemente in un incontro di pugilato che è giunto al 30° round. Quindi aggiunge: “Ognuno nella vita affronta il proprio carico di tensione, disappunto, terrore, timore e quant’altro. Avere una relazione era tra le cose che ho fatto per allentare la pressione per anni”.

Bill Clinton: “Sono dispiaciuto per Monica”

Successivamente Bill affronta superficialmente il dolore causato alla moglie e il rimorso che ha provato nel vederla così devastata dalla sua infedeltà. Quindi la ringrazia per avergli concesso una seconda opportunità: “Le ero così grato per aver pensato che ce la potessimo fare a resistere. Solo Dio sa l’onere che si è dovuta caricare per questo”. Il politico spende qualche parola anche per l’ex amante che negli anni ha sofferto molto sia a livello personale che lavorativo per quello scandalo. Monica ha anche rivelato di aver pensato al suicidio quando pensava che non ne sarebbe mai uscita. Bill si scusa con lei e dice che al solo pensarci si sente “Malissimo” per come abbia dovuto soffrire ingiustamente per questo.