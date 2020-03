L’Italia oltre gli stereotipi, l’emozionante video del 2015 che sta tornando a circolare oltre i luoghi comuni (e oltre il Coronavirus)

Il Ministero, in collaborazione con Ice, presentò nel 2015 un video su come realmente sia l’Italia, andando oltre i luoghi comuni. Il video è tornato ora a circolare per ricordarci che bisogna farsi forza contro il Coronavirus

Da settimana non si fa altro che parlare di Coronavirus e dell’emergenza sanitaria in cui, in pochi giorni, l’Italia è piombata. Anche all’estero numerosi Paesi hanno preso delle contromisure per arginare il contagio, e molte di queste contromisure coinvolgono direttamente gli italiani che viaggiano all’estero o i viaggi che le persone straniere sarebbero dovute venire a fare in Italia.

Un clima da “caccia all’untore” che ci deve ricordare che noi siamo soprattutto altro, che dobbiamo essere forti e che possiamo superare questo momento di difficoltà, così come anche ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo ultimo discorso ufficiale ai cittadini. In quest’ottica, sui social, sta tornando a circolare un video realizzato nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con Ice: “Italy, the extraordinary commonplace”.

Il video dell’Italia vista oltre i luoghi comuni, in rete un video di cinque anni fa per combattere la paura del Coronavirus

La Sicilia? Mafia. Il Molise? Non esiste. La Campania? Pizza e mandolino, e così via discorrendo per le altre regioni italiane. Ma l’Italia è cosa ben diversa dai luoghi comuni con cui sono soliti vederci gli altri Paesi e quegli stessi italiani che si trovano a giudicare in maniera fuorviante i compatrioti originari da zone della penisola diverse dalle proprie.

“Italy, the extraordinary commonplace” è il titolo di un progetto presentato nel 2015 da Carlo Calenda (allora vice Ministro del Ministero dello Sviluppo economico) a Davos. Si tratta di un video destinato a sfatare i luoghi comuni sull’Italia e a valorizzare, invece, i grandi punti di forza e le eccellenze (sovente sottovalutati) che il Belpaese possiede.

Il video dell’Italia vista oltre i luoghi comuni, le eccellenze che il nostro Paese esporta nel mondo

Il video, che dunque risale a 5 anni fa, in questi giorni è tornato insistentemente a circolare in rete. Come se gli italiani avessero bisogno di farsi forza, di risollevare la propria autostima e di ricordare a se stessi che il loro Paese non è un Paese di untori.

Il video dura all’incirca tre minuti e spiega che l’Italia è un grande produttore di beni tecnologici, nonché il secondo esportatore europeo nel settore meccanica e automazione. Senza contare i grandi risultati raggiunti nel campo della biomedica e della farmaceutica, in quello della scienza, in quello aerospaziale, nel settore food&drinks (facendo riferimento, ovviamente, a dati relativi non a oggi ma a un quinquennio fa).

Maria Mento