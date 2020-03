Lutto nel mondo del calcio: 9 calciatori perdono la vita in un tragico incidente

Tragedia nel mondo del calcio: nove calciatori della squadra guineana Etoile de Guinee sono morti in seguito ad un terrificante incidente stradale.

La strada che separa una squadra dal campo in cui si giocherà il match di giornata è forse il momento in cui i calciatori avvertono maggiormente la pressione. In quegli attimi si pensa all’avversario, a quelle che potrebbero essere le evoluzioni del match, ma si sogna anche di fare una bella prestazione, ci si pone l’obbiettivo di giocare al meglio e perché no essere decisivi. Con quel carico di aspettative, tensione agonistica e determinazione, i 22 calciatori dell’Etoile de Guinee si trovavano su un pullman che li stava trasportando a Mamou, città dove ha sede la società e dove si trova il suo campo da gioco.

Purtroppo i calciatori del club militante nella seconda divisione guineana al campo non ci sono mai arrivati. Per cause ancora non accertate, il pullman su cui viaggiavano è stato coinvolto in un terrificante incidente. A diffondere in Europa la tragica notizia è stata la ‘BBC‘, solo successivamente è giunta anche la conferma della Federazione calcistica guineana.

Lutto nel calcio: morti 9 calciatori, 18 quelli rimasti feriti

Nel comunicato ufficiale, la federazione guineana conferma il bilancio dell’incidente: sono 9 i calciatori deceduti a causa dell’impatto, mentre sono 18 le persone rimaste ferite. Sul sito si leggono anche i nomi dei ragazzi deceduti: Almamy Keita, Mohamed Lamine Toure, Kabinet Camara, Mohamed Damaro Camara, Ousmane Sylla, Ibrahima Sylla, Mohamed Lamine Camara, Serdouba Ginola Bangoura e Facinet Mara. Il primo, Almamy Keita, è il cugino del calciatore del Liverpool Nabi Keita, il quale qualche ora fa ha condiviso il proprio dolore su Instagram: “Sono scioccato, triste e ho il cuore a pezzi per questa terribile notizia”.