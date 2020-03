Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 marzo 2020: l’Ariete vive un bel weekend, il Toro è nervoso

Venerdì 6 marzo 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. La giornata di oggi è migliore rispetto a quelle appena passate. I problemi non mancano, ma oggi e domani avrai un buon cielo dalla tua parte. Ti senti pronto a scalare una vetta, a impegnarti in qualcosa, ma spesso è mancato il clima adatto. Non tutto si risolve in poco tempo: ora cerca di stare accanto a una persona che non è stata bene;

Toro. Un senso di nervosismo potrebbe impossessarsi di te, e lo noteranno anche gli altri. Il Toro è un segno di terra e vuole poter avere sia delle certezze sia delle persone giuste su cui contare. Da qualche tempo c’è una persona a cui stai chiedendo di darti una risposta, o di tipo sentimentale o di tipo lavorativo. Stai mettendo alla prova le persone che ti stanno attorno perché Saturno e Giove ti spingono a prendere decisioni per la vita. Conta molto anche l’età: a 30-40 anni è un discorso che potrebbe avere più importanza;

Gemelli. La Luna attiva ti porta una buona energia. Non ci sono ancora grandi eventi ma è possibile sistemare problemi che nel 2019 ti hanno un po’ dato del filo da torcere. Il mese di aprile ti libera da un peso. Adesso devi ancora aspettare, magari per motivi contingenti, e per questo motivo accordi e contratti non possono ancora avere il via libera. In amore ci sono tante emozioni da portare avanti;

Cancro. Stai vivendo una fase di transizione. Il 2020 è l’anno che progressivamente ti libererà da quelle opposizioni che sono state difficili da gestire e che ti hanno provocato uno stop negli ultimi due anni. Ognuno ha reagito alla crisi a modo suo, ma ora devi superare tutto. Tenere testa a tutto, anche in amore, è complicato.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Devi regalare un sorriso agli altri, anche perché voi dovete essere ottimisti. Riusciti a dare molta forza agli altri, ma se siete pessimisti voi stessi per primi non vi riesce di farlo. Chi è stato messo da parte nel lavoro ora può ricevere una chiamata. Altri nati del segno pensano a un cambiamento da attuare prima dell’estate se la loro situazione lavorativa non li convince più. Chi nel passato ha accantonato una situazione di lavoro o ha accantonato un progetto ora potrà muoversi. L’amore ha bisogno di un po’ di tranquillità: marzo è un mese che invita alla cautela;

Vergine. Dovresti dare più valore alla vita sentimentale. Il lavoro è importante nella tua vita ma a volte sei troppo razionale anche nel gestire i sentimenti; adesso, invece, dovresti cercare di “volare”. Ci sono mille problemi che arrivano da fuori, dalla famiglia, dall’esterno che ti riportano coi piedi per terra. Nonostante questo devi riconquistare qualche attimo di serenità. Devi essere anche più disponibile nei confronti della persone amata. Le coppie forti faranno delle scelte fuori dal comune;

Bilancia. Dovresti cercare di stare più sereno in questo weekend: magari andare in un posto bello e accantonare una situazione che scatena grandi tensioni. Chi non lo potrà fare in questo fine settimana dovrà cercare di ritagliarsi dei momenti nei gironi feriali. Fate attenzione a un/un’ex che ritorna dal passato e infastidisce. Il mese di febbraio è stato ambiguo e bisogna uscire da quella fase con molta cautela;

Scorpione. Massima calma tra oggi e domani. Tu sei “aggressivo” nei confronti delle situazioni che affronti, ma chiaramente non è un’aggressività che va scambiata per un moto d’animo negativo in generale. Tu aggredisci per non essere aggredito, molto spesso. Attenzione nei rapporti con gli altri perché potresti fraintendere una situazione e pensare a qualcosa che, di fatto, non esiste. Non esagerare nelle tue considerazioni.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Devi programmare qualcosa di bello. La voglia di conoscere e fare esperienze si impossessa di te. Per i nati sotto il tuo segno zodiacale è molto importante condividere, amare, perché è un segno “libero”, un po’ come lo sono l’Acquario e i Gemelli. Sabato avrai ancora più chance. Marzo è un mese che pone una scadenza per le coppie che hanno dei problemi: o se ne parla ora o si risolvono ora, perché dopo sarà tutto più complicato;

Capricorno. Devi accantonare le incertezze del passato. La tua vita è in costruzione e hai capito che adesso devi ampliare i tuoi orizzonti e fare qualcosa di diverso rispetto al passato. Quando hai un amor importante e quando hai un lavoro che funziona tu non cerchi altro. Solo che negli ultimi mesi qualcuno ha vissuto un terremoto emotivo che lo ha portato a a rivedere tutto.m, persino le collaborazione. I sentimenti più affettuosi stanno affrontando un periodo di revisione. Adesso puoi risolvere dei problemi nati nel mese di febbraio, e anche vivere un ritorno di fiamma;

Acquario. Tra oggi e domani devi evitare di perdere le staffe. Forse ti stanno dando fastidio delle persone imprecise, ma sappiamo che anche tu non fai della precisione un tuo cavallo di battaglia. Il consiglio che posso darti è quello di non pretendere quello che non puoi fare per te stesso. Devi parlare con chiarezza, evitando di nascondere le incertezze. Vivi amori trasgressivi o paralleli? Ultimamente stai rivelando la tua natura irruenta, e attenzione perché potresti diventare anche insofferente;

Pesci. Grande carica nelle prossime 48 ore. Puoi gestire bene questo fine settimana. Se intorno a te non vedi molta positività forse vuol dire che devi verificare la tenuta di alcuni rapporti. Puoi trovare un punto di riferimento anche con segni che per te sono ideali, come Toro e Acquario. Con il Leone, invece, potresti entrare in competizione. Tu non riveli tutto quello che pensi: semplicemente perché hai bisogno di meditare a lungo su quello che provi. Questo non va bene in amore perché se hai vissuto dei problemi che non sono stati espressi si corre il rischio di rovinare tutto per una stupidaggine. Per questo motivo chi non è contento o chi è stato tradito deve fare chiarezza con se stesso e parlare entro la fine di questo mese.

Maria Mento