Sondaggi politici, ad Agorà le proiezioni di EMG Acqua: Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia in crescita

Gli ultimi sondaggi politici letti ad Agorà e realizzati da EMG Acqua parlano di un passo avanti incredibile fatto da Giorgia Meloni e dal suo partito, in crescita di mezzo punto percentuale

I sondaggi politici realizzati da EMG Acqua, e letti nel corso dell’ultima puntata di Agorà, confermano che Giorgia Meloni è l’unico leader politico italiano costantemente in crescita da qualche mese a questa parte. Il capo politico di FdI supera anche Giuseppe Conte, in precedenza il leader a cui gli italiani davano più fiducia: ora il Presidente del Consiglio è addirittura scivolato in terza posizione.

Sondaggi politici di Agorà, si conferma inarrestabile l’ascesa di Giorgia Meloni

Queste ultime rilevazioni ci dicono che la Lega è sempre il primo partito d’Italia con il suo 29, 6%. Nonostante questa cifra, il Carroccio è in perdita: per il partito di Matteo Salvini si parla di mezzo punto percentuale in meno rispetto alla precedente rilevazione. La stessa cifra, mezzo punto, che invece di perdere ha acquisito Giorgia Meloni e il suo Fratelli d’Italia, in salita e fermi al nuovo risultato di 12,4%.

Il Partito Democratico si conferma secondo con il 21,3%, mentre il M5S si ferma al 14,7% (entrambi gli schieramenti crescono dello 0,1%). Cala anche Forza Italia (6,1%). Da monitorare bene la situazione della renziana Italia Viva: sotto a Sinistra Italiana per i sondaggi letti su TgLa7 lunedì sera, le proiezioni di EMG Acqua la danno in crescita dello 0,1%. In totale, Renzi supera il 5% delle preferenze.

Sondaggi politici di Agorà, Giorgia Meloni batte anche Giuseppe Conte: adesso è lei il leader preferito dagli italiani

Giorgia Meloni ha superato perfino Giuseppe Conte e Matteo Salvini nella classifica dei leader che godono più fiducia da parte degli italiani. Secondo EMG Acqua, al primo posto troviamo Giorgia Meloni (preferita dal 34% delle persone intervistate nell’ambito del sondaggio), seguita da Matteo Salvini (33%) e Giuseppe Conte (32%).

Tra i leader di primo piano spiccano il 17% di Silvio Berlusconi, il 18% di Luigi di Maio e il 22% di Nicola Zingaretti. Grande sorpresa Mattia Santori: la sardina riscuote la fiducia del 16% degli elettori intervistati.

Maria Mento