Stasera in TV | Cosa c’è oggi, venerdì 6 marzo 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 6 marzo 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 6 marzo 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone lo speciale, condotto da Bruno Vespa, “Speciale Porta a Porta -L’Italia unita ce la farà”. A seguire, una nuova puntata di “TV7”.

Su Rai 2 va in onda un nuovo episodio della serie tv “The Good Doctor”: Shaun affronta il suo primo intervento. Il caso si rivela complicato e, nonostante Shaun abbia un’idea geniale, sarà Andrews a portare a termine l’operazione. Successivamente, Shaun sembra iniziare a dare eccessiva importanza alla preparazione del suo primo intervento da specializzando. In seconda serata, la serie tv “The Resident”.

Su Rai 3 va in onda il film “Suffraggette”: Suffragette è il nome dato alle donne impegnate nel far valere i propri diritti in una società maschilista. Tra queste vi è Maud, una giovane donna dal grande coraggio e determinazione che cambierà per sempre il mondo femminile. Subito dopo, “Illuminate “Laura Biagiotti – l’aura della moda”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata del programma, dedicato alla cronaca nera, “Quarto Grado”. A seguire, una nuova puntata di “Donnavventura”.

Su Canale 5 va in onda la seconda puntata del serale di “Amici di Maria De Filippi”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Big Game – Caccia al Presidente”: vittima di un agguato teso da alcuni terroristi che gli fanno esplodere l’aereo, il Presidente degli Stati Uniti d’America si ritrova isolato tra alcune montagne innevate in preda a se stesso e a chi lo vuole morto. Fortunatamente, il Presidente s’imbatte con il giovane guerriero Oskari che farà di tutto per proteggerlo. In seconda serata, il film “Insospettabili sospetti”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Propaganda Live”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda la finale di “Italia’s Got Talent”.

Stasera in TV, la programmazione di venerdì 6 marzo 2020

Rai 1

21:20 Speciale Porta a Porta -L’Italia unita ce la farà

23:30 TV7

Rai 2

21:20 The Good Doctor

22:55 The Resident

Rai 3

21:20 Suffraggette (film)

23:30: Laura Biagiotti – l’aura della moda

Rete 4

21:20 Quarto Grado

00:30 Donnavventura

Canale 5

21:20 Amici di Maria De Filippi

01:00 Tg5

Italia 1

21:20 Big Game – Caccia al Presidente (film)

23:30 Insospettabili sospetti (film)

La 7

21:20 Propaganda Live

00:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi