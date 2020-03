Da oggi la tua acqua può avere il sapore del vino: Walmart mette in vendita un esaltatore di bevande per gli appassionati di rosé

L’invenzione originale messa in vendita da Walmart renderà meno noiosa (e più colorata) l’acqua

Ami il sapore del vino rosato ma in alcuni momenti della giornata non puoi berlo? Vorresti degustare un buon vino ma sei in ufficio a fare il turno? Da oggi c’è la soluzione e ce la da Walmart.

Il miracolo dell’acqua che diventa vino

Si, quasi come il miracolo delle nozze di Cana, l’acqua potrà trasformarsi in vino. Il prodotto lanciato da Walmart è stato notato dal famoso account instagram @candyhunting, specializzato nello scovare dolciumi e schifezze varie in giro per il mondo. Il cocktail mixer rosé wine funziona come un qualsiasi altro esaltatore di sapori. Privo di zuccheri, basterà aggiungere nella tua bottiglia di acqua o nel bicchiere qualche goccia per avere fra le mani un metaforico calice di buon rosé da degustare in tutta calma anche se devi lavorare.

L’idea della cantina spagnola

Già una cantina spagnola della Galizia aveva inventato un’acqua aromatizzata al vino chiamata “Vida Gallaecia”. La bevanda ha il sapore di vino ma non contiene né alcool né calorie. Il processo ha portato l’acqua ad ottenere il sapore del vino è un segreto dell’azienda, ma gli inventori hanno spiegato che esso prevede l’uso di flavanoli da uva e residui del processo di vinificazione. Insomma, amanti del vino che volete rimanere sobri o tenervi in forma, da oggi avete svariate soluzioni al vostro servizio.