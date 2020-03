Cani maltrattati dal padrone, il veterinario “eroe” entra in casa e li salva dal “mostro”

Ha tratto in salvo due poveri cagnolini costretti a subire tutti i giorni delle brutali violenze.

L’eroe è Victor Larkhill, un veterinario spagnolo che ha deciso di “rapire” i due cuccioli per assicurare ad entrambi una vita migliore. L’uomo era stato allertato da alcuni residenti di una località in provincia di Alicante: al veterinario erano stati raccontati i continui maltrattamenti ai cuccioli da parte del proprietario.

Un testimone era riuscito a girare anche un video dove si sente il padrone che urla contro i due cani, minacciando di ucciderli. La furia dell’uomo non si ferma qui, come si può capire dai terribili guaiti che si sentono nel video.

L’ex proprietario non ha nemmeno sporto denuncia

Per questo, il veterinario ha deciso che bisognava agire per salvare la vita dei due cani. L’uomo, assistito da un suo collaboratore, si è introdotto nell’abitazione mentre il padrone dei cani era assente e ha portato via i due cani da quello che per loro era ormai un autentico inferno.

I due cuccioli sono stati portati in un luogo sicuro, dove verranno curati e potranno essere adottati da qualcuno che li accudirà e li amerà. Come riportato dal quotidiano “La Stampa”, l’ex proprietario non ha sporto nemmeno denuncia, consapevole di dover pagare per le violenze inferte agli animali.