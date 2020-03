Coronavirus: in Cina crolla hotel usato per la quarantena, 70 persone intrappolate – VIDEO

In Cina è crollato lo Xinjia Hotel, usato per la quarantena dopo la diffusione del Coronavirus per i pazienti guariti dal virus

A Quanzhou, in Cina, è crollato un hotel per motivi non ancora chiari. Circa 70 persone sono rimaste intrappolate tra le macerie del Xinjia Hotel, usato per la quarantena dopo la diffusione del Coronavirus, per i pazienti guariti dal virus provenienti da altre province.

Stando ai media cinesi, fino ad ora 33 persone sono state portate in salvo. Sono 147 i soccorritori presenti sul posto, questi stanno lavorando senza sosta con la speranza di trovare altri sopravvissuti.

Sara Fonte

