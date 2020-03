Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 marzo 2020: i Gemelli stanno risolvendo dei problemi, il Cancro cerca serenità

Sabato 7 marzo 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Oggi puoi contare su una Luna in ottimo aspetto. Marte, Giove e Saturno non sono ancora a loro agio nel tuo segno, e il periodo è di attesa. Prima della fine del mese o degli inizi di aprile non avrai risposte su progetti che si sono aperti nel passato e questo contribuisce a renderti nervoso perché tu non ami aspettare. Le cose iniziano a muoversi, nella tua vita, quando il Sole arriva nel tuo segno. Cerca di non fare tutto di corsa e di evitare di complicarti la vita;

Toro. Attento alle polemiche. Ci può essere un piccolo ritardo. L’anno è importante ma ci sono dei ritardi su alcuni eventi. Forse devi anche rivedere alcune situazioni personali. Questo non significa che il momento sia negativo, e anzi entro giorno 17 potresti ricevere una bella notizia, ma devi cercare di non tramutare il tuo nervosismo in aggressività. L’amore ti premia;

Gemelli. Luna importante. Oggi puoi parlare chiaro e puoi chiarire alcune situazioni. Senti dei fastidi? Non temere: dovrebbe trattarsi di disagi in via di risoluzione, visto che rispetto all’anno scorso non c’è più Giove opposto. In amore meglio oggi di domani;

Cancro. Fine settimana migliore, all’insegna della “superficialità”: ogni tanto ci vuole. Ci sono in ballo rivoluzioni interiori, cambiamenti. Devi ritrovare la tranquillità in amore, soprattutto se nel mese di febbraio hai vissuto un problema sentimentale. Le persone che sono sole sono ancora diffidenti.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Oroscopo migliore per il lavoro, ma forse un po’ nervoso sotto il profilo sentimentale. Ti interessa una persona? Dovresti cercare di vederla a breve. Oggi la giornata sarà intrigante, anche perché la Luna si muove nel tuo segno zodiacale. Inutile dire che tu sei più forte e più affascinante;

Vergine. Fine settimana migliore. Questo cielo è ideale per pensare a investimenti che ti proietteranno nel futuro. I nati del segno più giovani hanno progetti nella loro testa. Entro la metà di marzo puoi realizzare qualcosa di importante. Scorpione, Capricorno, Toro e Cancro puoi costruire qualcosa in più: sono segni di riferimento;

Bilancia. Devi sfruttare la giornata di oggi per fare cose che vadano a tuo vantaggio. Parlo, soprattutto, nell’ambito dei rapporti con gli altri: puoi ritrovare gli amici e la serenità. Ora puoi opporti alle divergenze che hai vissuto a metà settimana. Se sei single puoi vivere delle emozioni particolari. Non puoi fare quello che vogliono gli altri: lo hai già fatto troppe volte nella tua vita, per quieto vivere;

Scorpione. Devi metterti al sicuro: può darsi che già dallo scorso fine settimana ci siano in atto delle tensioni. Chi ha avuto problemi personali o fisici sta recuperando. Tra oggi e domani il confronto in amore è possibile. Forse sei troppo riflessivo, ma questa qualità è parte della tua natura; dovresti cercare anche di scaricare le tensioni che assorbi dal mondo esterno.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Se devi parlare di cose importanti puoi farlo e anche il lavoro, adesso, si apre a un grande futuro. Qualcuno ha avuto delle conferme, altri hanno vissuto un piccolo successo. Chi lavora con la creatività può sfruttare al meglio questo momento positivo, ancora più positivo dal 20 marzo grazie all’ingresso del Sole nel segno. Dal 22 marzo anche Saturno sarà favorevole;

Capricorno. Conquiste, rivoluzioni, emozioni: Venere, Giove, Mare e Saturno sono favorevoli. Questo cielo è importante per il lavoro, per i cambiamenti e forse anche per rinunciare temporaneamente a qualcosa che potrai recuperare più in là. Ti piacciono le persone che parlano poco e che invece sono concrete. Nuove soluzioni? Non dire no;

Acquario. Oggi devi stare attento con le parole e nelle tue manifestazioni a livello sentimentale. C’è un percorso professionale che non ti interessa più percorrere. Potrebbero arrivare delle novità. Occhio alle provocazioni in famiglia: lascia correre;

Pesci. Questo fine settimana ti parla di rapporti con le altre persone. Ci vuole conforto in amore. Dovresti vivere alla giornata e cercare di non rovinare il momento: tu pensi sempre che prima o poi tutto finisca, ma queste considerazioni offuscano le emozioni. Magari la tua è una forma di scaramanzia che usi per non illuderti, per proteggerti. Stasera hai una marcia in più.



Maria Mento