Sampdoria-Verona, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Recupero della ventiseiesima giornata di Serie A, la Sampdoria ospita il Verona a Marassi. Il match è in programma domenica pomeriggio alle ore 15 e sarà visibile sui canali Sky.

Sampdoria e Verona si sfideranno in uno dei due match di domenica pomeriggio alle 15. La partita è valevole come recupero della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Nel turno precedente le due squadre non sono scese in campo a causa dell’emergenza coronavirus. Come da ordinanza del Governo, questo match e tutte le manifestazioni sportive saranno disputate a porte chiuse.

Nella Sampdoria out per squalifica Murru e Ramirez. In avanti confermata la coppia Quagliarella-Gabbiadini, mentre a centrocampo Vieira è favorito su Thorsby. Nel Verona fuori causa per infortunio Borini e Faraoni. Verre e Zaccagni giocheranno a supporto di uno fra Stepinski o Di Carmine in avanti; a centrocampo agiranno Amrabat e Pessina vista la squalifica di Veloso.

Probabili formazioni:

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Depaoli, Ekdal, Vieira, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Adjapong, Pessina, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski.

Sampdoria-Verona è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 15 di stasera sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match sarà visibile in streaming anche su NowTv.

A Genova i precedenti fra le due squadre in Serie A sono 23: 15 le vittorie della Sampdoria, 7 i pareggi e un solo successo del Verona. L’ultimo incontro risale alla stagione 2017/2018: la Sampdoria si impose per 2-0, grazie ai gol di Barreto e Quagliarella.