Stasera in TV | Cosa c’è oggi, sabato 7 marzo 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 7 marzo 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 7 marzo 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata dello show musicale “Una storia da cantare”, stasera dedicato a Gianni Morandi. In seconda serata, il tg della notte.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “N.C.I.S” ed “F.B.I”.

Su Rai 3 va in onda il programma di divulgazione “Sapiens-Un solo pianeta”. In seconda serata, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “I due superpiedi quasi piatti”: due sfortunati disoccupati finiscono, per uno strano caso, arruolati in polizia. Nonostante i metodi poco convenzionali, riescono molto bene nel nuovo lavoro. Subito dopo, il film “Le nuove comiche”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “C’è posta per te”, seguita da “Speciale Tg5”.

Su Italia 1 va in onda il film “Kung Fu Panda 2”: Il kung fu forse è arrivato alla fine dei suoi giorni, l’era industriale incalza nella figura del perfido Shen, figlio dei reggenti, cacciato dal palazzo reale per aver voluto trasformare l’uso della polvere pirica dei fuochi d’artificio in quello della polvere da sparo dei cannoni. Ma il reietto non si arrende e, nell’oscurità, accumula metallo per forgiare un esercito di cannoni, un’arma contro cui nemmeno i maestri kung fu possono fare nulla e che gli consentirà di avere la rivincita che cerca. Unica voce dissonante è una vecchia indovina che gli predice la sconfitta per mano di una forza bianco e nera, in grado di accomunare ying e yang come nel simbolo del tao. A poco serve lo sterminio di un villaggio di panda, perchè, come in una tragedia greca, nel tentativo di allontanare da sè il destino indesiderato, Shen non fa che creare la sua nemesi: Po .Intanto il Guerriero Dragone si gode la sua fama, ignaro dell’attacco imminente e, quando viene chiamato ad intervenire contro il malvagio che minaccia la Cina, viene assalito dai ricordi dello sterminio che lo ha reso (forse) orfano. Solo la conquista della pace interiore potrà dargli la forza per combattere i cannoni. A seguire, il film d’animazione “Happy feet”.

Su La 7 va in onda il film “Albert Nobbs”: sul finire dell’Ottocento, all’interno di un lussuoso albergo irlandese, si dipana un insolito triangolo amoroso tra il maggiordomo di mezza età Albert Nobbs, la giovane cameriera Helen e il neoassunto Joe, ragazzo tuttofare dallo sguardo tenebroso. Ispirato dal comportamento di un famoso pittore parigino, ospite dellìhotel per un paio di giorni, Nobbs vorrebbe finalmente crearsi una famiglia e vivere una vita normale, senza rivelare la sua vera identità: nonostante tutti lo credano un uomo rispettabile e impeccabile, Albert è, in realtà, una donna che, per sfuggire alla miseria e trovare un lavoro, si è inventata una nuova identità maschile, il cui peso, con il passare degli anni, è diventato sempre più insopportabile. In seconda serata, il film “L’ussaro sul tetto”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda il documentario “Clandestino-‘Ndrangheta”.

Maria Rita Gagliardi