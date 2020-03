La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 09/03/2020 al 15/03/2020

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Due stelle per l’Ariete

Ariete. I sentimenti, in questo periodo, conoscono una fase di stress. Probabilmente, è colpa del troppo lavoro. Tra martedì e mercoledì dovrai fare particolarmente attenzione e le stelle ti consigliano di agire con prudenza. Le persone che vivono una storia d’amore che è in crisi devono stare in guardia. Cui sono certamente speranze per i single, purché si dispongano bene nei confronti dell’amore. Sul lavoro, per diversi motivi, un po’ tutti i nati del segno non sono contenti: c’ è chi aspetta un nuovo lavoro dopo averne lasciato uno e chi pur avendo un’attività non è soddisfatto. Attendi aprile per vedere migliorare le cose.

Tre stelle per Cancro, Leone, Bilancia e Scorpione

Cancro. Arrivano, finalmente, buone notizie. Dopo molti mesi passati a contrastare l’opposizione di Saturno, adesso il pianeta non è più opposto e ti porterà a fare qualcosa di nuovo verso fine mese. Si apre un periodo luminoso, con scelte importanti da fare, anche se non mancheranno delle piccole indecisioni. Anche l’amore diventa più facile da gestire rispetto al mese scorso. Le coppie di lunga data dovrebbero vivacizzare il loro rapporto. Chi sente di essere arrivato al capolinea adesso potrà chiudere una storia. Hai qualcosa di cui lamentarti? Parla venerdì. La situazione di stress e stanchezza che ti porti addosso migliorerà a partire da giovedì;

Leone. Le cose stanno migliorando, anche se ancora non sei nella condizione di poter strafare. In amore non sei soddisfatto fino in fondo e persino chi ha la possibilità di fare nuove conoscenze non ne è contento. Le coppie di lunga data possono portare avanti in progetto ma la frustrazione di uno dei due partner potrebbe avere un peso non indifferente. Il consiglio giusto potrebbe essere quello di guardare al futuro senza farsi cogliere dall’ansia o dalle preoccupazioni. Dal punto di vista lavorativo, ci sono delle strade che da fine mese ti porteranno altrove. La tua situazione dovrebbe essere ridefinita verso il mese di maggio 2020. Evita discussioni venerdì;

Bilancia. Adesso è importante non arrabbiarsi. Potresti riuscire a ottenere più facilmente cose che cercavi di raggiungere senza successo nel passato. In generale, dovrai riuscire a capire se un progetto si può portare avanti oppure no. In amore la fase di freddezza vissuta nel recente passato è definitivamente superata. Devi essere chiaro ed evitare silenzi o compromessi che possano danneggiare i rapporti amorosi. Le situazioni sono diverse da persona a persona, ma una cosa è sicura: il cambiamento non tarderà ad arrivare e la fortuna ti assisterà sempre più via via che si giunge alla fine di questo mese;

Scorpione. Il lavoro ti assorbe e ti fa dedicare poco tempo all’amore. Eppure i nati del segno non dovrebbero sottovalutare i sentimenti, né il fatto che alcuni rapporti stiano vivendo dei momenti di crisi. Le coppie che hanno oltrepassato più crisi rispetto alle altre potrebbero giungere ai ferri corti verso la fine del mese. Per i single relazioni senza troppi impegni. Sul lavoro vorresti fare di più ma le tante cose che fai ti impediscono di dedicarti a tutto quello che vorresti. Bene il fine settimana grazie alla Luna attiva e a Giove favorevole: venerdì potrebbero arrivare delle comunicazioni importanti. Fai attenzione con il denaro.

Quattro stelle per Gemelli, Sagittario, Acquario e Pesci

Gemelli. La settimana è buona per chiudere qualche conto in sospeso. Forse sei stanco di doverti dedicare alle questioni complicate che ti ha lasciato il 2019, ma presto quest’anno ti darà delle nuove opportunità. Non azzardare con le finanze. Il lavoro ti chiama a fare delle scelte importanti che ti stanno portando a dare meno spazio all’amore. Chi sta frequentando una persona nuova da aprile sarà aiutato da un transito favorevole di Venere;

Sagittario. Settimana che si apre in maniera un po’ pesante. Hai voglia di innamorarti, ma se sei solo prima di impegnarti seriamente ci penserai bene. La Luna nel segno ti garantisce delle emozioni in più domenica. Le relazioni nate da poco saranno più coinvolgenti, mentre le coppie solide potranno sfruttare la fertilità garantita dal periodo. La situazione lavorativa parte sottotono, con qualche disguido o conflitto da risolvere, ma da mercoledì tutto riprenderà ad andare meglio. Le intuizioni che hai sono buone ma la sorte non ti consiglia di rischiare, anche perché di recente hai dovuto sostenere delle spese (magari per la famiglia);

Acquario. La tua vita ha bisogno di ordine. Vivi ancora delle tensioni a causa di alcune vicende economiche che non sono state sanate. Ci sono state troppe spese? Non ti scoraggiare. La posizione complicata di Venere orta qualche dubbio di cuore. Se vivi una bella relazione forse non vuoi ancora lasciarti andare del tutto, mentre alcuni nati del segno potrebbero anche vivere delle relazioni poco convincenti. Cerca di dimenticare un tradimento, se c’è stato. Le coppie che stanno insieme per amore si troveranno a vivere un cambiamento. In ogni caso devi agire prima di venerdì se hai delle decisioni da prendere: il fine settimana sarà in calo;

Pesci. Settimana buona per fare delle scelte utili per il futuro, anche se lunedì e martedì si partirà in sordina. Il fatto che Venere sia favorevole rende impetuoso l’amore. Sei sensuale, positivo e intrigante. Ci è solo da tempo può fare degli incontri, mentre per chi vorrebbe allargare la famiglia il periodo è fertile. La buona riuscita professionale dipende tutta dalle attitudini personali. Adesso puoi riuscire a risolvere un problema legale o finanziario che ti ha lasciato il 2019. Buon successo venerdì.

Cinque stelle per Toro, Vergine, e Capricorno

Toro. Adesso puoi capire quali siano le scelte migliori che puoi fare per la tua vita. Hai un’idea? La devi tirare fuori. Inizio di settimana importante, mentre sarà nervosa la giornata di venerdì. In amore vuoi ufficializzare una volta per tutte una storia che vivi da tempo. Devi ottenere il meglio da questa Venere che ti sarà favorevole fino agli inizi di aprile. Le stelle parlano di qualche soddisfazione in arrivo;

Vergine. Settimana interessante, con picchi da sfruttare nelle giornate di lunedì e martedì. Positività in amore grazie alla posizione favorevole di Venere. Nuove storie all’orizzonte per chi si è separato. Tu non accetti più compromessi e infatti un amore ufficioso potrebbe risentire da questa tua presa di posizione. Puoi organizzarti al meglio sul lavoro, tenendo conto del fatto che molti nati del segno saranno chiamati ad affrontare una prova entro il mese di marzo. Potresti essere indeciso sul ripetere un’esperienza fatta nel recente passato;

Capricorno. Situazione di forza per questo segno di terra. La settimana è buona sotto il profilo lavorativo e il weekend ti aiuterà a pensare a delle situazioni da risolvere. La buona notizia riguarda le scelte: saranno più facili da prendere, soprattutto per i giovani che si affacciano al mondo della professione. Fascino e magnetismo raddoppiati nei sentimenti. Puoi ritrovare un amore che avevi perduto o legalizzare un rapporto che ormai va avanti da molto tempo. Inizia per te un rinnovamento che, in ogni caso, dovrai essere tu a volere con tutte le tue forze: non giocare troppo in difesa.

Maria Mento