Lasciano il lavoro e vanno a vivere a Creta, spendono solo 5mila sterline all’anno per vivere: ecco la storia di Steph e Mat

Steph e Mat sono marito e moglie e un bel giorno ha deciso di mollare tutto e di trasferirsi in un villaggio di Creta (Grecia) chiamato Houmeri. Qui la coppia riesce a vivere con circa 5mila sterline l’anno

Vivere in un paradiso terrestre spendendo poco denaro? Steph e Mat hanno dimostrato che si può. Questa è la storia di una coppia che ha lasciato il lavoro e la Gran Bretagna per traferirsi a Houmeri, villaggio che si trova sull’isola greca di Creta. I due hanno sempre sognato di trascorrere qui la loro vecchiaia, dopo il raggiungimento della pensione, ma hanno deciso di anticipare i tempi e di continuare a lavorare soltanto per un breve periodo nel corso dell’anno. Il loro nuovo stile di vita gli consente di vivere spendendo solamente 5mila sterline nell’arco di tutto un anno solare. Metro.co.uk ha raccontato della loro scelta di vita.

La vita felice di Steph e Mat a Creta, la coppia ha mollato tutto in favore di una vita meno frenetica

Hanno rinunciato a un lavoro che consentiva loro di portare a casa 20mila sterline e tutto pur di lasciare la Gran Bretagna e di trasferirsi sull’’isola di Creta. Steph e Mat, marito e moglie, hanno realizzato il loro sogno: quello di andare a vivere in uno dei paradisi del Mediterraneo e di trascorrere lì il resto della loro vita. La coppia- stufa della vita che conduceva in GB- ha deciso di anticipare di 30 anni quella che sarebbe dovuta essere un’avventura da intraprendere non appena raggiunta la pensione.

Così, Steph e Mat hanno speso 50mila sterline per acquistare una villa e dal momento in cui hanno preso questa decisione non se ne sono mai pentiti. Anzi: come loro stessi hanno raccontato, è stata la scelta migliore che potessero fare. Steph lavora part-time in un hotel, mentre Mat è assistente infermiera e torna in Gran Bretagna solo per sei settimane. La loro scelta non consente più alla coppia di portare a casa lo stipendio guadagnato in precedenza (20mila sterline), ma i due riescono a limitare le loro uscite annue e a mantenerle sulle 5mila sterline.

La vita felice di Steph e Mat a Creta, l’impegno della coppia a sostegno dell’ambiente

La vita di Steph e Mat è più eco-compatibile possibile, come ha spiegato lo stesso Steph:

“Cerchiamo di essere il più eco-compatibili possibili e di tornare alla natura: il nostro obiettivo è quello di essere rispettosi dell’ambiente, il più possibile. Siamo molto parsimoniosi, non abbiamo alcun mutuo, le nostre uscite ogni mese sono minime, siamo vegetariani, proviamo a fare di tutto per ridurre il nostro impatto sulla Terra. Stiamo eliminando i prodotti chimici, quindi io ho iniziato a realizzare in casa i miei prodotti di bellezza, stiamo provando a ridurre la quantità di plastica che usiamo e utilizziamo oggetti riutilizzabili per tutto. In inverno cuciniamo sul bruciatore di tronchi e in estate usiamo i nostri forni solari, in modo da utilizzare la minor quantità di elettricità possibile. Quando stavamo risparmiando per venire a Creta c’è stato un momento in cui riuscivamo a risparmiare circa il 90% del nostro salario: visto che siamo così bravi a risparmiare denaro, sappiamo come tagliare su tutto“.

Ma, naturalmente, la coppia non si occupa soltanto di rispondere al proprio fabbisogno lavorando tra le mura di casa. Steph e Mat pensano anche agli altri, e in particolare stanno cercando di raccogliere fondi per sterilizzare i gatti randagi, stanno piantando alberi da frutto in tutto il villaggio e si stanno adoperando per ripulire le spiagge. Tale impegno per dire grazie al pianeta per le cose belle che ci dona e per restituire qualcosa alla natura.

Maria Mento