Udinese-Fiorentina, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Recupero della ventiseiesima giornata di Serie A, l’Udinese ospita la Fiorentina alla Dacia Arena. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 18 e sarà visibile in esclusiva su Sky.

Udinese-Fiorentina, recupero della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, si giocherà oggi pomeriggio alle ore 18. Il match sarà senza pubblico sugli spalti, a causa dell’emergenza coronavirus.

Nell’Udinese è recuperato Sema, che prenderà posto a sinistra. In avanti Okaka e Lasagna favoriti su Nestorovski; Fofana in vantaggio su Jajalo a centrocampo. Nella Viola il dubbio è legato al partner offensivo da affiancare a Chiesa: Cutrone appare in leggerissimo vantaggio su Vlahovic. Out Dalbert per squalifica, a sinistra ci sarà Igor.

Probabili formazioni:

Udinese (3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Igor; Chiesa, Cutrone.

Udinese-Fiorentina è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 18 di oggi pomeriggio su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match sarà visibile in streaming anche su NowTv.

I precedenti fra queste due squadre a Udine in Serie A sono 43: 15 vittorie dei friulani, 12 della Fiorentina e 16 pareggi complessivi. Nella passata stagione la sfida è terminata sul punteggio di 1-1: vantaggio dell’Udinese con Stryger Larsen e pareggio della Fiorentina con Fernandes.