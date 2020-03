Addio alla “cuoca di Dio”, Suor Germana non c’è più: le sue ricette nel cuore delle nostre nonne e mamme

Suor Germana, 82 anni, non c’è più. La “cuoca di Dio”, nota per i suoi libri di ricette culinarie, si è spenta due giorni a Caronno Varesino

L’Italia dice addio a un altro pezzo della sua storia più recente. Martina Consolaro, meglio nota come Suor Germana, se n’è andata il 7 marzo 2020 a Caronno Varesino. Classe 1938, originaria di Crespadoro (Veneto), la suora più famosa di tutta la cucina italiana ha trascorso la sua vita dietro ai fornelli, insegnando agli altri l’arte della buona tavola.

Aveva iniziato sin da subito, a 19 anni, quando fu destinata all’insegnamento dalla congregazione delle suore del Famulato Cristiano (di cui era entrata a far parte) e fu così che iniziò a insegnare cucina presso una scuola per fidanzati. Da lì la suora è poi sbarcata in libreria, e tuttora ci fa compagnia e ci guarda sorridente dalla copertina delle sue pubblicazioni.

È morta Suor Germana, nel 1983 al pubblicazione del suo primo libro “Quando cucinano gli angeli”

Era il 1983 e in libreria usciva “Quando cucinano gli angeli”, il primo- fortunato- libro di ricette scritto da Suor Germana. La “cuoca di Dio”, appellativo che ha pienamente meritato, ha precorso i tempi e ha esaltato la potenzialità mediatica della cucina, ancor prima che scoppiasse la moda dei programmi televisivi del terzo millennio dedicati al cibo e al mangiare bene.

Oggi Suor Germana non c’è più. La religiosa è venuta a mancare due giorni fa, il 7 marzo 2020. Di lei ci rimane il ricordo delle sue ricette e quel senso di familiarità che ci lascia addosso il vedere un suo libro messo in bella mostra in case diverse dalle nostre. Perché, probabilmente, non c’è nonna o mamma d’Italia che non abbia tenuto in mano un suo libro o la sua iconica “Agenda di Suor Germana” almeno una volta nella vita.

È morta Suor Germana, i funerali saranno privati

Nella carriera di Suor Germana, sicuramente una religiosa dallo spirito “non comune”, si annoverano una ventina di pubblicazioni culinarie e numerose partecipazioni televisive a programmi come “Forum”, “Mi manda Lubrano”, “I Fatti vostri, “Domenica In”, “Uno Mattina”, “Cominciamo Bene” e il “Festival di Sanremo 1999”. Attiva anche sul fronte delle collaborazioni con riviste quali “Visto” e “Famiglia Cristiana”.

I funerali di Suor Germana si svolgeranno, vista l’emergenza portata dal Coronavirus e il recente DPCM emesso, in forma strettamente privata.

Maria Mento