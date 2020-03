Coronavirus, la danza virale su Tik Tok contiene un messaggio importante

Su Tik Tok spopola una challenge di danza che contiene un messaggio importante per i cittadini, utile a contrastare la diffusione del Coronavirus.

Noi dinosauri del web non abbiamo molta familiarità con l’app social ‘Tik Tok‘, ma i più giovani l’hanno eletta a piattaforma numero uno per socializzare e divertirsi con amici ed estranei. In alcuni casi si è parlato di questo nuovo social come di uno strumento attraverso il quale sono cominciate mode pericolose, vedi lo Skullbreaker Challenge o il Salt Challenge, ma in queste ore proprio da lì è partita una challenge divenuta virale che contiene un messaggio importante per tutti i cittadini.

In realtà si tratta di un video promozionale vietnamita ideata dal Vietnam’s National Institute of Occupational Safety and Health, in collaborazione con il noto rapper Khac Hun (autore del testo), sulle note della canzone ‘Ghen‘. Nel video si vedono un famoso ballerino vietnamita, Quand Dang, ed un collega che mostrano attraverso la danza come lavare appropriatamente le mani e spiegano di fare attenzione nei luoghi affollati.

Il video sulle indicazioni sanitarie per il Coronavirus viene approvato dall’Unicef

Nel giro di poche ore sono state diverse le persone che hanno imitato il ballo “salutare” ‘Ghen co vy‘ (Coronavirus in vietnamita) tanto da farlo diventare una performance virale. Il video per altro ha già raccolto milioni di visualizzazioni e un apprezzamento da parte dell’Unicef: “Amiamo questa danza sul lavaggio delle mani del ballerino vietnamita Quand Dang. Lavare le tue mani con acqua e sapone è il primo passo da compiere per proteggerti dal Coronavirus”.