Cotto e Mangiato, ricetta 9 Marzo: gnudi carciofi e polpo

La settimana gastronomica si apre a Cotto e Mangiato con lo chef Luca Landi. Insieme a Tessa Gelisio ha preparato una ricetta tipica toscana ma leggermente rivisitata. Si tratta degli gnudi con carciofi e polpo.

La ricetta

Per preparare gli gnudi occorre:

Uova

Farina

Ricotta

Formaggio grattugiato

Pecorino toscano

Per il condimento:

Carciofi

Vongole

Polpo

Vino bianco

Procedimento

Per la pasta iniziare a preparare un composto a base di ricotta farina uova e formaggi vari. Impastare tutto insieme in una ciotola e mettere da parte.

Da parte lessare con aromi vari il polpo senza testa dunque tagliare a tocchetti i tentatcoli, metterli in padella e cuocere. Una volta finito mixare per ottenere una Cremina dunque mettere a riposare in frigo. Per la testa batterla, avvolgerla in una pellicola e mettere in freezer. Nel frattempo mettere ad aprire le vongole in una pentola poi sgusciare e filtrare l’acqua di cottura

In un’altra padella mettere a trifolare i carciofi con aglio e olio, dunque sfumare con vino bianco. Una parte dei carciofi va tolta e frullata il resto va lasciato in padella, per aggiungere poi acqua di cottura delle vongole e a fine cottura le vongole.

A questo punto preparare gli gnudi: fare una pallina con l’impasto e mettere al centro un quadratino della testa di polpo che avevamo congelato. Dunque chiudere bene le palline e metterle a lessare. Una volta pronte condirle con carciofi e con la crema di polpo.