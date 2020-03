Nicola Porro positivo al Coronavirus: Quarta Repubblica sospeso – VIDEO

Nicola Porro, conduttore di Quarta Repubblica, è risultato positivo al test, il programma è stato sospeso

Nicola Porro è risultato positivo al Coronavirus. Quarta Repubblica, il programma che conduce su Rate 4, è stato sospeso.

A rivelare la notizia ci ha pensato Mediaset. Per ragioni di sicurezza la redazione del programma dovrà restare a casa in isolamento. Al momento Porro non ha ancora rotto il silenzio per parlare delle sue condizioni di salute.

Il noto giornalista e conduttore, tramite video-collegamento, sarà presente da casa all’edizione speciale di “Stasera Italia” di Barbara Palombelli. Il programma andrà in onda in prima serata oggi 9 marzo su Rete4.

Sara Fonte