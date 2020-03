Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 marzo 2020: il Leone deve essere prudente in amore, i Vergine fanno “pulizia”

Lunedì 9 marzo 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. In amore non sai che strada prendere? Devi fare delle scelte. Questa primavera ti consente di fare programmi all’ultimo momento. Si parla già di estate, ma con tutto quello che sta succedendo è ovvio che ci saranno dei ritardi. Se hai fatto delle richieste nel passato, il mese di aprile è quello giusto per iniziare ad avere delle risposte. Dal 23 recupero;

Toro. Sfrutta bene queste giornate e cerca di andare alla ricerca della serenità. La primavera ti porta la necessità di avere più disponibilità economica per la casa, per la famiglia: ci sono già dei nati del segno che hanno iniziato a spendere l’anno scorso. Rivedi alcune alleanze e società. Via libera in amore, e aprile sarà speciale per i nuovi incontri;

Gemelli. La Luna è ancora opposta ma tu sei sempre energico. Spesso ti innamori non di una persona ma dell’idea stessa che è insita nell’amore, o sei abituato a idealizzare troppo il partner. Devi cercare situazioni concrete, anche perché Venere sta per arrivare nel tuo segno. Cerca di vivere i sentimenti per quelli che sono: la misura è il metro di tutte le cose;

Cancro. Stai per vivere un cambiamento importante perché dalla fine di marzo Saturno smetterà di essere opposto (anche se solo per poco). Tra fine marzo e aprile ci sarà, dunque, qualcosa di nuovo nella tua vita. Potrai affrontare i problemi con minore ansia. Il periodo è di recupero, anche se ancora ci sono molti ostacoli da superare.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Devi risolvere un piccolo problema, anche d’amore. Il mese di marzo non è come quello di aprile, che sarà molto bello. Il tuo cielo ti parla di nuovi incontri. Venere dissonante porta qualche dubbio nelle coppie storiche e impone idi fare prudenza;

Vergine. Grandi pulizie nella tua vita. Sei attento nei particolari e questo ti porta a indagare a fondo nelle amicizie, gli incontri. Devi ritrovare serenità. Chi si sposa in questo periodo potrebbe aver preso questa decisione per superare crisi del passato;

Bilancia. Potresti essere ancora in una fase di indecisione. Per l’amore devi chiarire tutto quello che non va entro la fine di marzo. Molti nati del segno sono più presi dal lavoro in vista del periodo che arriverà in primavera. I sentimenti possono rinascere. In questo momento sei portato a rimandare e questo anche perché ancora Saturno non è attivo. Devi cambiare le modalità d’azione. Si farà tutto ma un po’ in ritardo;

Scorpione. Senti di essere stanco. Molti sono stati in agitazione: c’è chi è stato male e si dovuto isolare o chi ha conosciuto grossi problemi legali o economici. Piccole tensioni d’amore andranno risolte e superate. Meglio evitare sempre quegli atteggiamenti polemici che in te scattano sempre quando sei sulla difensiva o quando pensi che le persone che ti stanno intorno dovrebbero aiutarti e magari non lo fanno (o forse lo fanno ma a te sembra di no).

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Giusto e necessario cambiare atteggiamento in amore. Solo a marzo puoi cercare di risolvere una crisi di coppia, visto che ad aprile sarà tutto più difficile. Alcuni nati del segno potrebbero anche iniziare a guardarsi altrove. Il Sagittario è un segno che non tradisce a cuor leggero, ma se ci sono perenni tensioni e continue mancanze potrebbe anche decidere di cambiare rotta;

Capricorno. Devi tenere sotto controllo le tensioni. Se frequenti delle persone che sono Ariete e Leone è probabile che negli ultimi mesi tu abbia dovuto affrontare dei problemi. Buone occasioni nei prossimi giorni. Venere ti è favorevole e devi seguire un percorso positivo;

Acquario. Inizi ad avvertire la stanchezza. Ci sono dei piccoli contrasti sul lavoro. Tu vorresti chiudere delle collaborazioni che non ti fruttano economicamente quanto vorresti. Tu vorresti fare sempre quello in cui credi, ma questo è il momento di essere severi e di pensare in concreto. Giove e Saturno nel Capricorno sono l’aspetto planetario che invita tutto lo zodiaco a seguire delle regole. Saturno sarà in Acquario a fine mese e rappresenta la necessità di mettere in chiaro la tua vita;

Pesci. Stanno per cambiare molte cose nella tua vita e stai vivendo, proprio per questo, un momento di tensione. Da qui alla fine del mese potrai avere buone occasioni. Tutto è possibile. Attenzione ai legami con Sagittario e i Gemelli. Ad aprile inizierà una fase un po’ tormentata, per cui se devi chiarire qualcosa devi farlo adesso. Vuoi fare sentire in colpa il partner usando qualche frase sibillina? Se ci sono dei dubbi devi parlare chiaro. Metti al bando la malinconia.

