Ostia: caso sospetto di Coronavirus in un palazzo – VIDEO

In un palazzo ad Ostia c’è una caso sospetto di Coronavirus, al momento non è stato ancora confermato se sia positivo al virus

Caso sospetto di Coronavirus a Ostia, Roma. Nel palazzo in cui la persona vive si sono presentate due ambulanze e un operatore della Croce Rossa con una tuta protettiva e una mascherina.

Ai cittadini l’infermiere ha detto: “C’è un sospetto coronavirus. Siamo in troppi per andare tutti in un presidio, sono 14 giorni di isolamento volontario in casa.”

Su Facebook una persona che vive nello stesso palazzo del caso sospetto di Coronavirus ci ha tenuto a precisare che il caso è sospetto e non confermato. Per precauzione ha allarmato il 118 dopo essersi sentito male.

L’utente ha aggiunto: “Il caso non è nelle abitazioni. Infatti la persona lavora da *** che non ha alcun ambiente in comune con le abitazioni. Neanche il portone. Non hanno evacuato/isolato il palazzo. Non essendoci un caso confermato ed essendo il soggetto un dipendente di un ufficio distaccato dalle abitazioni e senza parti in comune era inutile.”

Sara Fonte