Sassuolo-Brescia, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Recupero della ventiseiesima giornata di Serie A, il Sassuolo ospita il Brescia al Mapei Stadium. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 18.30 e sarà visibile in esclusiva su Sky.

Sassuolo-Brescia, recupero della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, si giocherà oggi pomeriggio alle ore 18.30. Il match sarà senza pubblico sugli spalti, a causa dell’emergenza coronavirus.

Recuperato Obiang nel Sassuolo, mentre è out Magnanelli per un problema muscolare nella rifinitura. In avanti Berardi, Djuricic e Boga alle spalle di Caputo. Nel Brescia out Mateju per squalifica, pronto Martella a sinistra. Problemi fisici per Cistana e Tonali: al loro posto giocheranno Mangraviti e Dessena In avanti Balotelli farà coppia con Torregrossa.

Probabili formazioni:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Mangraviti, Martella; Bisoli, Dessena, Bjarnason; Romulo; Balotelli, Torregrossa.

Sassuolo-Brescia è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 18.30 di oggi pomeriggio su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match sarà visibile in streaming anche su NowTv.

In casa del Sassuolo in Serie A non ci sono precedenti. L’unico match fra le due squadre nella massima serie è quello relativo al match di andata. In quell’occasione a imporsi fu il Sassuolo per 0-2, grazie ai gol di Traorè e Caputo.