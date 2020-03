Stasera in TV | Cosa c’è oggi, lunedì 9 marzo 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 9 marzo 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 9 marzo 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il primo episodio della nuova stagione de “Il Commissario Montalbano”: nell’archivio comunale di Vigàta, viene uccisa una giovane donna che lavorava lì, ma nessuno comprende perché vi ci fosse recata, visto che gli uffici erano chiusi per lavori di ristrutturazione. Le indagini porteranno alla luce la variegata personalità della vittima e le sue molteplici vite. Uno dopo l’altro, vari personaggi saranno sospettati dell’omicidio, per poi essere scagionati dalle evidenze, in un gioco di continui colpi di scena. A seguire, una nuova puntata di “Frotiere”.

Su Rai 2 va in onda un nuovo episodio della serie tv “Hawaii Five O”. In seconda serata, il programma di approfondimento politico “Povera patria”.

Su Rai 3 va in onda il film “Autumn in New York”: lui ha 48 anni, occhi strizzati, maglioncino girocollo e capello ben coiffato, non resiste alla conquista e non è, per definizione, “matrimoniale”. Lei ne ha 22, parla come una dodicenne, ha una malattia probabilmente incurabile, una passione per Emily Dickinson, per le perline, le farfalle e per abiti di un kitsch vezzoso. Tra i due nasce l’amore. Subito dopo, una nuova puntata di “Commissari sulle tracce del male”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di approfondimento politico “Quarta repubblica”. A seguire, il film “Rendition – Detenzione illegale”.

Su Canale 5 va in onda il film “Geostorm“: quando il cambiamento climatico mette in pericolo la sopravvivenza stessa della Terra con tempeste catastrofiche, i governi di tutto il mondo si uniscono per creare il Boy Programma olandese: si tratta di una vasta rete mondiale di satelliti che circondano il pianeta, dotati di strumenti sofisticati di geoingegneria e progettati per allontanare le catastrofi naturali. Il programma ha successo e il pianeta non subisce danni per due anni. In seconda serata, la rubrica dedicata alla moda, “X Style”.

Su Italia 1 va in onda il film “Tre uomini e una gamba”: Aldo, Giovanni e Giacomo partono per Gallipoli portando una preziosa gamba di legno, acquistata dal loro suocero comune. Nel tragitto, incontrano Chiara, che stravolgerà il loro viaggio. Subito dopo, il programma di approfondimento calcistico “Tiki Taka”.

Su La 7 va in onda il film “L’impero del sole”: l’undicenne Jim vive negli agi della colonia inglese di Shanghai. Il suo passatempo preferito è la costruzione di aerei giocattolo. Quando, nel 1941, i giapponesi invadono la città, nella confusione della fuga, Jim viene separato dai suoi genitori. Aggirandosi per le strade di Shanghai, il ragazzo finisce per essere arrestato dagli invasori e chiuso in un campo di concentramento con stranieri di ogni nazionalità. Qui Jim vive gli anni difficili del passaggio dall’infanzia all’adolescenza: suoi modelli sono lo scaltro Basie, ma anche il coraggioso dottor Rawlins. Con fantasia e furbizia, tra sofferenze e gioco, riesce a superare le prove di questa esperienza; riesce perfino a stabilire un’amicizia, più o meno a distanza, con un ragazzino giapponese. A seguire, va in onda il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda una nuova puntata di “Big Little Italy”.

