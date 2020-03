Coronavirus, Angela Merkel: “Il virus contagerà il 60-70% della popolazione in Germania” – VIDEO

Angela Merkel pensa che il 60-70% della popolazione in Germania sarà contagiata dal Coronavirus

Angela Merkel a Berlino, durante una riunione interna al gruppo parlamentare Cdu-Csu, ha detto che a parer suo il Coronavirus contagerà la maggior parte della popolazione.

Tra le tante cose, la cancelliera tedesca ha infatti detto: “Tra il 60 e il 70% della popolazione in Germania si infetterà con il virus”.

La Merkle ci ha tenuto poi a complimentarsi con il suo ministro della Salute Jens Spahn per il suo comportamento, definito da lei concreto e chiaro.

La Spahn ha fatto sapere che se non verrà trovato un vaccino in termini brevi il 60-70% della popolazione potrebbe davvero essere contagiata dal coronavirus. A detta sua circa l’80% dei contagiati sarà in grado di affrontare e superare il virus senza sintomi particolari. I soggetti più a rischio sono le persone dai 65 anni in sù.

Sara Fonte