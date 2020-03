Coronavirus, Conte annuncia norme più stringenti: “Italia zona protetta” – VIDEO

Giuseppe Conte in conferenza stampa annuncia norme più stringenti per fermare il Coronavirus, tutta l’Italia è zona protetta

Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, ha parlato di norme più stringenti per combattere il Coronavirus. Il premier ha fatto sapere che le abitudine vanno cambiate, bisogna rinunciare a qualcosa per il bene dell’Italia.

Conte ha aggiunto: “Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l’espressione ‘io resto a casa’. Ci sarà l’Italia come zona protetta“. Il decreto è stato firmato ieri sera ed è entrato in vigore da questa mattina.

Tra le altre cose, il premier ha fatto sapere che “Non c’è ragione per cui proseguano le manifestazioni sportive, abbiamo adottato un intervento anche su questo”.

Conte ha poi aggiunto: “Portiamo la sospensione delle attività didattiche sino al 3 aprile su tutta la penisola isole comprese”.

Sara Fonte

