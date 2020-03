Coronavirus, è morto Nelio Pavesi: il consigliere comunale della Lega aveva 68 anni – VIDEO

Il consigliere comunale della Lega Nelio Pavesi è morto a 68 anni a Piacenza, era risultato positivo al Coronavirus

Nelio Pavesi, consigliere comunale della Lega, è morto a Piacenza all’età di 68 anni. Pochi giorni fa era stato ricoverato il ospedale dopo aver contratto il Coronavirus.

La morte del consigliere è stata causata da alcune complicanze causate dalla malattia. Pavesi per quasi 40 anni ha insegnato educazione musicale alle scuole medie, era molto stimato.

In moltissimi sui social gli stanno dicendo addio con molto affetto. Anche il consigliere regionale del Carroccio Matteo Rancan ha manifestato grande tristezza per la sua morte. Tramite una nota ha detto: “Oggi è un giorno triste per il mondo della musica, per la Lega e per Piacenza. Nelio era un uomo perbene, padre sollecito, marito premuroso.”

Rancan ha aggiunto: “Di lui ci rimarranno i suoi insegnamenti, la sua simpatia, il suo impegno e il suo amore per Piacenza, per la quale si è sempre battuto dai banchi del consiglio comunale”.

Sara Fonte