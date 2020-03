Grande Fratello Vip: i concorrenti potranno scegliere di lasciare il reality per il Coronavirus? – VIDEO

Mediaset sta valutando la possibilità di far scegliere ai concorrenti del Grande Fratello Vip di lasciare la casa per il Coronavirus

Alfonso Signorini due settimane fa è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per spiegare ai concorrenti ciò che sta succedendo a causa dell’emergenza Coronavirus.

Da oggi l’Italia è diventata tutta zona rossa, Fanpage fa sapere che Mediaset sta prendendo in considerazione la possibilità di informare i gieffini lasciando loro la possibilità di decidere se rimanere nella casa o abbandonare il reality per tornare a casa.

I concorrenti del reality non sono a conoscenza della reale gravità della situazione in Italia, proprio per questo dovrebbero avere il diritto di essere informati e decidere cosa fare. Anche il Grande Fratello Vip sarà sospeso? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Sara Fonte