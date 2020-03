Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 marzo 2020: i Bilancia devono fare dei tagli, lo Scorpione affronta la dissonanza di Saturno

Martedì 10 marzo 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Stiamo vivendo una fase difficile e quindi anche fare l’oroscopo risulta complesso. A tutti gli Ariete che solitamente hanno un atteggiamento molto forte voglio dire di far qualcosa, di trasmettere questa forza agli altri. Tra oggi e domani l’ansia nei confronti della realtà può crescere. Potresti sentirti messo alla prova;

Toro. Vuoi costruire, ma con Saturno dissonante ci sarà un piccolo rallentamento tra marzo e aprile. Giove è comunque favorevole, insieme ad altri pianeti che sono buoni. Normale provare un momento di disagio. Venere nel segno rende il mese particolare, e forse tutto quello che stiamo vivendo può aiutare a far riscoprire le persone più vere;

Gemelli. Adesso sarà più facile affrontare determinati discorsi. Nonostante tutto aprile potrebbe essere un mese importante per arrivare alla definizione di certe situazioni. Forse voi più di altri risentite di questo clima di chiusura, ma si deve anche fare un piccolo sforzo per riflettere tre sé stessi a volte, le risposte migliori arrivano da dentro;

Cancro. Sei un tipo umorale e oggi potresti sentirti a disagio. Vedi troppo e troppo a fondo, così in questo momento è normale che ci siano alti e bassi.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Hai una forte autostima e una grande consapevolezza di essere quello che è. Il coraggio la fa da padrone in questo periodo: è essenziale. La stagione è buona per ottenere vittorie sul lavoro e per pensare a qualcosa di nuovo. Momento buono anche per pensare al futuro, che a breve risentirà dei rallentamenti dovuti da Saturno in opposizione. Non temere perché alla lunga ci sarà un recupero;

Vergine. La Vergine pensa a grandi progetti. Dover chiudere la propria attività per questo segno è più difficile che per altri perché I Vergine non sanno stare fermi, sono dei tipi che vogliono avere sempre qualcosa per la testa. Attendiamo occasioni migliori;

Bilancia. La Luna oggi è nel tuo segno. Hai molte responsabilità e stai anche andando incontro a dei tagli che potresti pensare di mettere in atto. Qualche piccolo problema si manifesterà proprio adesso. Forse non puoi percorrere la solita strada di sempre ma devi prendere una strada che non avevi immaginato: magari alla fine ti porterà lo stesso all’obiettivo che volevi raggiungere;

Scorpione. Vorresti darti da fare nei prossimi giorni. Per riuscire in quello che desideri devi riuscire a trasformare le tue intuizioni in creatività. Probabilmente hai già risolto un problema legale o ha ricevuto un’informazione utile per il tuo lavoro. Le prossime settimane saranno dominate da un Saturno dissonante, indice di ritardi. Cerca di vivere il futuro consapevolmente.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Negli ultimi tre mesi hai tagliato con le cose superflue o che non funzionavano. Stai vivendo una lunga fase di cambiamento che viene valorizzata da un Saturno in ottimo aspetto dalla fine di questo mese. Ogni tanto le tue idee così evolute e avanzate non riescono a mettere d’accordo la creatività e la tua voglia di fare con le persone che hai attorno. Anzi, proprio loro potrebbero mostrare apatia nei tuoi riguardi. Nuovi amori che si rafforzano per i giovani. Puoi metterti in gioco con te stesso e occuparti maggiormente della famiglia;

Capricorno. Non si ama per obbligo. Chi ha un rapporto che non funziona deve prestare attenzione: si potrebbe perdere la pazienza. Se una storia non funziona più forse significa che è finito l’amore. La situazione ti può aiutare a misurare l’interesse che provi verso le persone che hai accanto;

Acquario. Scelte di grande cambiamento per te. Ti stai rendendo conto che adesso bisogna fare delle scelte che fino a qualche tempo fa sembravano impossibili;

Pesci. Se sei sposato o convivi il momento è di verifica sentimentale. La situazione generale impone di stare anche un po’ più lontani da quello che solitamente era il nostro quotidiano. Questo può portare i pesci a riscoprire la propria spiritualità. Puoi fare scelte importanti e recuperare del tempo per te stesso. L’aspetto interessante di Venere fa sì che le storie, anche nate da poco, possano proseguire.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento