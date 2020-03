Serie A, Ghirelli: “Se l’emergenza Coronavirus si prolunga play off come possibilità per chiudere il campionato” – VIDEO

Se l’emergenza Coronavirus dovesse prolungarsi, per chiudere il campionato di Serie A potrebbe essere presa in considerazione l’ipotesi dei play off

Il campionato di Serie A è stato sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus. Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, al consiglio straordinario della Figc ha fatto sapere che ci sono diverse possibilità nel caso in cui non si riuscirà a concludere la Serie A 2019/20.

Questo è ciò che Ghirelli ha detto: “Senza alcun ordine di priorità, un’ipotesi potrebbe essere la non assegnazione del titolo di Campione d’Italia e conseguente comunicazione alla UEFA delle società qualificate alle coppe europee; un’altra sarebbe far riferimento alla classifica maturata fino al momento dell’interruzione; terza ed ultima ipotesi, far disputare solo i play off per il titolo di Campione d’Italia ed i play out per la retrocessione in Serie B“.

Intanto, i calciatori stanno chiedendo di sospendere tutto, non solo le partite ma anche gli allenamenti.

Sara Fonte