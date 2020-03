Stasera in TV | Cosa c’è oggi, martedì 10 marzo 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 10 marzo 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 10 marzo 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Tutto il giorno davanti”: Adele, assessore alle politiche sociali di Palermo, diventa il tutore legale di centinaia di minori stranieri non accompagnati sbarcati in città, tanto da venir soprannominata ” La grande madre”. Inoltre, ha anche due figli propri ed il tempo sembra non essere mai abbastanza per occuparsi di tutto e la sua vita diviene indissolubilmente intrecciata alle vicende personali delle centinaia di minori a lei affidati, i suoi quattrocento figli. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Pechino Express-Le stagioni dell’Oriente”. In seconda serata, il film “Weaponized”.

Su Rai 3 torna l’approfondimento di attualità e politica di “#cartabianca”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Fuori dal coro”. Subito dopo, il film “Squadra 49”.

Su Canale 5 va in onda il grande calcio, con la partita, valida per la Champions League, Valencia-Atalanta. A seguire, la rubrica di moda “X Style”.

Su Italia 1 va in onda il film “Tu la conosci Claudia”: Giovanni, sposato con Claudia, è un uomo abitudinario che si considera miracolato per il solo fatto di essere suo marito; Giacomo, separato e soddisfatto della propria vita, quando conosce Claudia si rende conto di non avere nulla; Aldo, tassista che si innamora facilmente, da qualche tempo vive solo per Claudia. In seconda serata, il film “L’uomo perfetto”.

Su La 7 va in onda l’approfondimento di attualità e politica di “DiMartedì”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time va in onda un nuovo episodio di “Primo appuntamento”.

Maria Rita Gagliardi