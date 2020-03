Ultimo Commonwealth Day per Harry e Meghan, tensione fra i reali inglesi: per loro una fredda accoglienza

Ad aprile Harry e Meghan non saranno più membri senior della famiglia reale inglese. Prima dell’addio, però, i due hanno presenziato al Commonwealth Day (e pare non siano mancate le tensioni)

Dal prossimo mese di aprile Harry e Meghan non saranno più, ufficialmente, membri senior della Royal Family inglese. La decisione annunciata dalla coppia ormai due mesi fa sta, quindi, per sortire i suoi effetti. Il fratello minore di William e la moglie hanno “salutato” i loro sudditi presenziando all’ultimo evento “mondano” in programma per loro, come previsto dal protocollo reale: la celebrazione del Commonwealth Day.

Tuttavia, sembra che le polemiche debbano accompagnare fino all’ultimo istante la breve esperienza a corte di Meghan e così i tabloid inglesi hanno riportano di un momento di tensione che si sarebbe verificato tra i due fratelli e le due cognate.

Ultimo Commonwealth Day per Harry e Meghan, è gelo tra i Duchi del Sussex e i Duchi di Cambridge

Kate e Meghan sono state le protagoniste- non in positivo- dell’ultimo Commonwealth Day celebrato a Londra. Fasciate in due elegantissimi vestiti, rosso per la prima e verde smeraldo per la seconda, la moglie di William e quella di Harry hanno incontrato i bambini e sono state entrambe omaggiate con un mazzolino di fiori.

Si tratta, a onor del vero, dell’ultima manifestazione ufficiale che vedrà vicine le due cognate e i due fratelli perché, da aprile, Harry e Meghan lasceranno ufficialmente il loro ruolo di membri senior della Royal family.

Ultimo Commonwealth Day per Harry e Meghan, niente Queen’s Procession

Sia i Duchi del Sussex sia quelli di Cambridge- per esplicito ordine della Regina- non hanno preso parte alla tradizionale Queen’s Procession, il corteo che accompagna Elisabetta II nell’Abbazia di Westminster (dove si è poi celebrata la relativa funzione religiosa). La decisione sarebbe stata presa per evitare ulteriori imbarazzi.

Non è passata inosservata- come riporta il Daily Mail– la fredda accoglienza che è stata riservata a Harry e Megahan, quasi snobbati da tutti. Se è vero che William avrebbe accolto la coppia pronunciando un freddo “Ciao”, Kate Middleton non li avrebbe quasi degnati di uno sguardo.

Maria Mento