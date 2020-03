Viola la quarantena per fare sesso con una prostituta: denunciati entrambi

Tra i primi denunciati per non aver osservato i provvedimenti per il contenimento del coronavirus ci sono una prostituta ed il suo cliente

Ha violato la quarantena imposta dal premier Conte e dal suo governo agli italiani nel tentativo di arrestare l’epidemia di coronavirus per un motivo non prioritario. Un uomo è infatti uscito di casa per raggiungere una prostituta e fare sesso con lei: colto sul fatto, il cliente è stato denunciato insieme alla prostituta per violazione delle disposizioni del decreto, che il presidente del Consiglio ha firmato in data 9 marzo e che è entrato in vigore il giorno successivo, nel quale sono contenute tutte le misure per il contenimento del covid-19.

Denunciati per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità

L’episodio è avvenuto nel comune di Busto Arsizio, in provincia di Varese: cliente e prostituta erano residenti in differenti comuni della medesima provincia. Essendosi spostati senza alcuna giustificazione nell’area a contenimento rafforzato, sono stati denunciati dalle forze dell’ordine con l’accusa di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, facendo riferimento all’articolo 650 del codice penale.