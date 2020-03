Harvey Weinstein condannato a 23 anni di carcere per crimine sessuale e stupro – VIDEO

Harvey Weinstein è stato ritenuto colpevole di crimine sessuale e stupro, dovrà scontare 23 anni di carcere

Si è concluso il processo Harvey Weinstein. Il noto produttore hollywoodiano dopo essere stato ritenuto colpevole di crimine sessuale e stupro di terzo grado è stato condannato a 23 anni di prigione.

La pena che il giudice James Burke poteva decidere nei confronti di Weinstein partiva da un minimo di 5 a un massimo di 29 anni. Burke lo ha condannato per 20 anni di reclusione per l’aggressione sessuale dell’assistente Miriam Hailey e 3 anni per il rapporto sessuale non consensuale con l’aspirante attrice Jessica Mann.

Entrambe le pene dovranno essere scontate dal produttore hollywoodiano in maniera consecutiva.

Sara Fonte