Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 marzo 2020: il Sagittario pensa al futuro, il Capricorno aspetta soluzioni

Mercoledì 11 marzo 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con "Latte e Stelle", la rubrica dell'oroscopo di Paolo Fox

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. La Luna è opposta e potrebbe portarti un senso di disagio evidente. Sei impaziente, ma Saturno dissonante ti invita invece a pazientare. Man mano che ci addentreremo nella primavera ci saranno maggiori risultati e opportunità. Potranno arrivare degli aiuti. Puoi adattarti alle situazioni usando pazienza e prudenza;

Toro. Giornata di recupero per i sentimenti. Toro, Cancro e in parte il Capricorno sono segni legati alla famiglia. In questo periodo potresti riscoprire il valore dell’amore, anche perché hai Venere nel segno. Ritardo per alcuni progetti? Normale, ancor più vista la dissonanza di Saturno a fine mese;

Gemelli. Questa giornata vi invita a fare tanto. La sicurezza è un questione interiore, per cui direi che è obbligo ritrovare la serenità interiore. Per te è difficile non avere contatti e vivere delle situazioni di solitudine. Parla e cerca di non isolarsi. Stelle favorevoli per l’amore e per chi vuole innamorarsi: ad aprile Venere è nel segno;

Cancro. Alle tante tensioni accumulate negli ultimi tempi si viene ad aggiungere la realtà dei fatti. La fatica che hai avvertito ieri si trascina anche oggi. Ci sono piccole costrizioni, tensioni, ma la tua vita sta cambiando in maniera profonda. Come profondo è il tuo modo di vedere la vita, mai superficiale.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Tu comandi, decidi e proponi. Nei periodo critici le persone che ti stanno accanto trovano conforto in te. Stai riscoprendo questa tua grande capacità decisionale, che può dare ottimi risultati. L’amore è un po’ giù di tono: magari hai tante cose da fare o sei distratto;

Vergine. Venere è in buono aspetto. Puoi programmare un’estate importante o una fine di primavera buona. Chi si sposa entro i prossimi 4-5 mesi lo fa per sistemare la propria vita. Le scelte d’amore che farai adesso sono più ragionate che istintive. Non che le cose vadano male, perché alcuni nati del segno possono regolarizzare relazioni che erano un po’ sospese;

Bilancia. Oggi vivi delle perplessità. Non temere perché per fare scelte e per portare avanti progetti importanti ci sarà tempo nei prossimi mesi. Ora bisogna lasciar passare questo momento di crisi. Saturno porterà dei vantaggi tra marzo e aprile. Le cose che ora ti spaventano saranno più abbordabili da fine mese;

Scorpione. Oggi potresti sentirti un po’ più. lotti con una Venere opposta. Questo significa che non è tutto facile da gestire e che gli incontri fatti ora potrebbero spiazzarti. Non temere perché alla lunga si riveleranno incontri utili. Gli astri ti spingono all’azione, purché- come al tuo solito- non inizi a sollevare polveroni per nulla. Quando sei nervoso rischi di dire cose che non pensi.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Periodo particolare. Le tue emozioni si possono concretizzare e non devi isolarti: già lo siamo per altri motivi. La mente può spaziare e questo significa che puoi iniziare a fare progetti per il futuro. Le persone che hai attorno non ti aiutano? Ti trovi ad avere doppie responsabilità. Una persona del segno della Bilancia potrebbe correre in tuo aiuto;

Capricorno. Tu sei forte e determinato. Il tuo è un segno di terra e come tutti i segno di terra sei solido, anche se magari non ti esprimi molto. Con Saturno nel segno e Venere favorevole. Questo periodo non accetta compromessi ma ti sta guidando verso delle soluzioni;

Acquario. Sei ancora sotto tensione. Avevo già parlato di interruzioni e problematiche che ci sarebbero state entro la fine del mese. A volte dobbiamo cambiare strada e non perché lo vogliamo noi: sono le circostanze a imporcelo. Devi stare attento in amore: dovresti aprire il tuo cuore, ma possibile che ci siano delle tensioni scatenate dai parenti di uno dei due partner;

Pesci. Venere ti è favorevole e se sei dubbioso dovresti ricordare che in questo periodo puoi fare dei discorsi d’amore più completi. Invito le persone che nel passato sono state lontane a cercare di risolvere i loro problemi, visto anche che il momento aiuta in questo senso. A volte si sta lontano da una persona per evitare che una crisi scoppi, ma adesso non si deve più aggirare il problema. Dal prossimo mese Venere sarà dissonante, quindi il momento giusto per chiarire è ora.

Maria Mento