Stasera in TV | Cosa c’è oggi, mercoledì 11 marzo 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 11 marzo 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 11 marzo 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Ricchi di fantasia”: Sergio è un geometra, ora carpentiere, Sabrina è una ex cantante che lavora nel ristorante del suo compagno. I due sono amanti ma, per problemi economici, non possono andare a vivere insieme, lasciandosi alle spalle le famiglie. Tutto sembra poter cambiare, quando un collega di Sergio decide di vendicarsi degli scherzi di cui è spesso vittima facendogli credere di aver vinto tre milioni di euro alla lotteria. Allora Sergio, credendosi ricco, prende coraggio e convince Sabrina a fuggire con lui. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda un nuovo episodio della serie tv “The Good Doctor”: mentre Shaun affronta il caso di una donna con una malattia genetica rara, Morgan e Claire si occupano di Charlie, un bambino che dovrà sottoporsi ad un’operazione che lo renderà cieco. In seconda serata, un nuovo episodio della serie tv “The Resident”.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Chi l’ha visto?”, seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone “Stasera Italia-Speciale Coronavirus”. Subito dopo, il film “The Gift”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Sopravvissuto-The Martian”: Mark Watney è tra i primi astronauti a mettere piede su Marte: investito da un’improvvisa tempesta e creduto morto, viene abbandonato dai compagni di spedizione. Solo, su un pianeta inospitale, senza alcuna possibilità di comunicare con la base e con i viveri insufficienti, Mark decide comunque di provare a sopravvivere, affrontando un problema dopo l’altro. Ma gli ostacoli inizieranno a farsi insormontabili. In seconda serata, il programma di approfondimento calcistico “Pressing”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda una nuova puntata de “L’assedio”.

Stasera in TV, la programmazione di mercoledì 11 marzo 2020

Maria Rita Gagliardi