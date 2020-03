Allarme pacchi bomba, ne sono stati inviati altri cinque. C’è un nuovo “Unabomber” in circolazione?

La scoperta di altri cinque pacchi bomba, uno dei quali è esploso e ha ferito un’anziana in provincia di Viterbo, ci fa porre l’attenzione sul fatto che in Italia potrebbe esserci un nuovo “Unabomber”

È allarme pacchi bomba nel Lazio. Sarebbero cinque i pacchi postali esplosivi che sono stati consegnati, in diverse località della regione, nelle ultime ore. Uno di questi cinque pacchi, consegnato ieri a Fabrica di Roma (Viterbo), ha ferito un’anziana signora di 77 anni. La domanda, a questo punto, sorge spontanea: c’è un nuovo “Unabomber” in circolazione?

Ricordiamo che l’appellativo di “Unabomber” in Italia è divenuto celebre in connessione con una serie di attentati bombaroli (circa 31-33) compiuti in Veneto e in Friuli-Venezia Giulia, negli anni ’90 e nel primo decennio del 2000, da una persona dall’identità sconosciuta. A queste vicende è legata la storia giudiziaria che ha visto indagato l’ingegnere Elvo Zornitta.

L’analogia con i fatti delittuosi contestati a Theodore Kaczynski negli USA ha fatto sì che si parlasse di un “Unabomber” anche nel nostro Paese. Il misterioso attentatore non è attivo dal 2006, ma adesso la scoperta di questi pacchi bomba solleva numerosi interrogativi.

Pacchi bomba nel Lazio, uno esplode: ferita una donna di 77 anni

Sono i Carabinieri del Ros, in collaborazione con gli agenti della Digos, a indagare su quanto sta accadendo in questi giorni nel Lazio. La vicenda a cui ci riferiamo è quella dei pacchi bomba che di recente sono stati recapitati a diversi indirizzi, Uno di questi è esploso e ha causato il ferimento di un’anziana signora, ustionata alle mani. È successo ieri, in provincia di Viterbo. Come riporta la Repubblica, la donna (77 anni) ha preso in consegna un pacco che era destinato al figlio.

Pacchi bomba nel Lazio, i pacchi sono simili a quelli scoperti a Roma: in totale sono dieci

Stando alle notizie che arrivano dall’asse Roma-Viterbo, sono altri quattro i plichi sospetti che sono stati segnalati alle autorità dai centri di smistamento di Tivoli, Fiumicino e Ronciglione. Sono simili a quelli che nei giorni scorsi hanno causato il ferimento di tre persone nella capitale.

Si segnala un ulteriore pacco sospetto che è stato rintracciato a Rieti, nel centro di smistamento delle Poste situate in Via Tancia. Con quest’ultimo plico il numero di pacchi bomba inviati fino a ora in tutta la regione sale a dieci.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Maria Mento