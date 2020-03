Coronavirus, Klopp si arrabbia coi suoi tifosi che vogliono battuto il cinque: “Fo**uti idioti” – VIDEO

Il Liverpool entra in campo per l’ottavo di ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid (dopo la sconfitta all’andata in Spagna per 1-0) e Jurgen Klopp si rende protagonista di una scena che non è passata inosservata.

Raggiungendo il campo dagli spogliatoi, alcuni tifosi dei ‘Reds’ porgono la mano al loro allenatore per ricevere un “high five” – in barba alle raccomandazioni sanitarie in questi tempi di pandemia.

Ma Klopp non ha intenzione di battere il cinque, anzi.

Evidentemente contrariato si rivolge ai supporter: “Tirate le mani indietro fo**uti idioti”.

Per la cronaca, il match vedrà la vittoria ai supplementari dell’Atletico Madrid.

Il Liverpool campione d’Europa è fuori dalla massima competizione europea (sul cui prosieguo nutriamo forti dubbi).