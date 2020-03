Coronavirus, l’influencer fa indignare: “Continuerò a divertirmi e ad uscire”. Ma poi si scusa – VIDEO

Una “influencer” (doverose le virgolette, perché parliamo pur sempre di una ragazza con un numero modesto di follower) ha parlato del Coronavirus attraverso una Instagram Story che ha fatto discutere (per usare un eufemismo).

Questo il contenuto del suo “intervento”:

“Io penso che a me non frega niente. Continuerò a divertirmi e ad uscire. Quando morirà una persona di età tra i 20 e i 30 – 40. Quindi una persona se volete giovane, in salute. E morirà o si ammalerà gravemente a causa di questo virus, allora lì me ne preoccuperò”.

Davvero allibente.

(Ad onor del vero, la ragazza ha poi chiesto scusa – dopo essere stato bersaglio di duri attacchi. Sicuramente le sarà da lezione).