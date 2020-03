Coronavirus, Raffaella Mennoia chiede scusa al padre: “Non posso farti la tomba” – VIDEO

Raffaella Mennoia a causa delle restrizioni per il Coronavirus non ha potuto fare la tomba al padre, lo sfogo su Instagram

Raffaella Mennoia si è sfogata su Instagram questa mattina, il padre è morto due mesi fa e lei non è ancora riuscita ad allestire la sua tomba a per via delle misure restrittive previste a causa dell’emergenza Coronavirus.

L’autrice di Uomini e Donne ha postato una foto insieme al padre, rivolgendosi direttamente a lui ha detto che tutto è più pauroso e silenzioso da quando non c’è più. Riferendosi al Coronavirus ha detto che oggi si ride poco e si è molto preoccupati per la salute e per i familiari.

La Mennoia ha chiesto scusa al padre per la tomba, ha poi concluso dicendo: “Ma Papà sto rispettando le indicazioni che mi vengono date. Sarà la prima cosa che farò appena mi sarà possibile non appena mi sarà consentito. IO RESTO A CASA fatelo anche voi per chi amate”.

Sara Fonte