Coronavirus, nuove frontiere della sperimentazione: laboratorio uk offre 4.000 euro a chi si lascia infettare

Un laboratorio britannico cerca volontari che si lascino infettare da un coronavirus (non il Covid-19) per accelerare la ricerca sul vaccino.

Sono numerose le strutture di ricerca al momento impegnate nel tentativo di sintetizzare un vaccino valido per contrastare il Covid-19. Passi avanti in tal senso sono stati realizzati negli Stati Uniti e in Israele dove ci si prepara già alla fase di sperimentazione sugli animali. Questa fase sarà importante per comprendere se i vaccini creati in laboratorio possano funzionare anche all’interno di organismi complessi. Ottenuti buoni risultati in questa fase si potrebbe procedere alla sperimentazione sull’essere umano.

Le tempistiche per una diffusione mondiale di un vaccino al momento sono larghe e difficilmente ci si riuscirà prima di un anno. Per cercare di accelerare i tempi sul risultato finale i laboratori Hvivo, situati presso il Queen Mary BioEnterprises Innovation Center, cercheranno di effettuare un percorso differente dagli altri. L’idea è quella di selezionare dei volontari in perfetta condizione fisica per inoculare un virus della stessa famiglia del Covid-19 e poterlo controllare.

Volontari infettati con un coronavirus per sviluppare un vaccino

L’idea alla base dello studio, a quanto pare, è quella di indurre gli un contagio simile a quello che comporta il Covid-19, poiché si tratta della stessa famiglia di virus. Ovviamente, però, verranno utilizzati dei coronavirus che hanno un effetto non rischioso sui soggetti: questi infatti al massimo potranno causare dei sintomi influenzali blandi come se si avesse un semplice raffreddore. Gli studiosi monitoreranno gli effetti del contagio e successivamente quelli degli anti virali e dei vaccini sperimentali sulla sopravvivenza del virus all’interno degli ospiti.

La speranza è quella di riuscire a creare un vaccino valido per la maggior parte dei contagiati in minor tempo rispetto a quanto ci vorrebbe normalmente con una classica sperimentazione. Affinché tutto proceda senza intoppi, gli studiosi selezioneranno soggetti in perfetta salute. I volontari selezionati riceveranno in cambio circa 4.000 euro.