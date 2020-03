Cotto e Mangiato, ricetta 12 Marzo: cupola di ziti

Andrea Mainardi oggi è ospite della rubrica Cotto e Mangiato. Insieme a Tessa Gelisio ha preparato una cupola di ziti.

La ricetta

Gli ingredienti sono:

Latte

Farina

Noce moscata

Burro

Ziti

Bietole

Prosciutto cotto

Robiola

Formaggio grattugiato

Procedimento

Per prima cosa bisogna mettere a lessare gli ziti interi, dunque metterli adagio in una pentola foderata con carta forno per dare forma di una cupola. Nel frattempo preparare la besciamella con farina latte burro e noce moscata. In un’altra padella far soffriggere lo scalogno poi mettere le bietole crude tagliate grossolanamente. Lasciar cuocere qualche minuto.

Quando le bietole saranno pronte iniziare a farcire la pasta. Primo strato di besciamella poi mettere qualche foglia di bietola, prosciutto cotto, robiola e formaggio grattugiato. Continuare così a strati fino a quando non sarà del tutto completa la cupola. A farcitura ultimata mettere in forno a 180 gradi per circa 40 minuti.