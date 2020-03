Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 marzo 2020: l’Acquario è in preda al cambiamento, i Pesci sono aiutati da Venere

Giovedì 12 marzo 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Recupero parziale. Tu ami le sfide e chissà che cercare di abituarsi a un nuovo stile di vita non lo sia. La primavera ti porterà opportunità e novità, e Saturno non sarà più contrario dalla fine del mese. Arriva un periodo migliore, in attesa del quale dovrai stringerei i denti ancora un po’. Buone opportunità a breve per le questioni pratiche. Il transito di Venere sarà bello a fine mese e ad aprile , per cui se adesso hai un’amicizia potrai approfondirla;

Toro. C’è confusione nell’aria, ma Venere è nel segno. Cosa significa? Che stai cominciando a fare grandi progetti per il futuro. Non devi remare controcorrente. Le cose non sempre possono essere organizzate come vorresti tu: cerca di non arrabbiarti per questo motivo. Momento di riflessione, favorevole, in amore. Lasciati andare a qualche confessione;

Gemelli. Qualche questione economica da risolvere, anche se dalla fine del mese dovrebbe andare meglio. Le nostre scelte sono legate alla vita quotidiana e l’astrologia può darci delle dritte. Ci sono dei miglioramenti, nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo. I contratti in bilico e i progetti bloccati da fine mese e da aprile si sbloccheranno;

Cancro. Ti sei lasciato indietro la stanchezza avvertita negli ultimi due giorni. Spero che con la fine di marzo vada meglio. Il periodo è importante per recuperare energia. Devi decidere la strada più giusta per te senza farti coinvolgere dalle emozioni negative. I segni di acqua, in generale, sono particolari perché “assorbono” dall’esterno tanta tensione.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Non ti devi arrabbiare, anche se il periodo porta tante tensioni. La tua forza è quella di non curarti troppo di quello che pensano gli altri e il problema è che questo tuo comportamento viene scambiato per alterigia. Se sai di avere ragione devi andare avanti con le tue scelte, senza sentire gli altri. Sei governato dal Sole e il Sole regola la nostra vita ed è fonte di luce (e tu sarai illuminante per tutti gli altri). La giornata di oggi, tuttavia, ti porterà stanchezza in serata. La stanchezza ti indurrà a fermarti un po’ ad aprile;

Vergine. Sei forte in questo momento e hai la ricetta giusta per risolvere dei problemi. Proprio nei momenti delicati tu sai come comportarti. Ci sono coppie che si sono lasciate, che hanno vissuto una crisi. Sono molti i nati del segno che ora si trovano a dover riempire un vuoti, una lontananza magari causata dal lavoro. Puoi ripartire: hai voglia di fare qualcosa di bello;

Bilancia. Piccole preoccupazioni per le finanze. Il periodo ti consiglia di risparmiare e non di dissipare. Stai cercando delle emozioni. Nei rapporti con Acquario, Leone, Scorpione potrai riscontrare dei fastidi. Mantieni sempre salda la tua prudenza e sii responsabile delle tue azioni;

Scorpione. Tutti i segni di acqua assorbono energie dall’esterno, come detto prima, e visto che al di fuori ci sono delle preoccupazioni è normale avvertire delle tensioni. Ora bisogna evitare che le preoccupazioni si riflettano sull’amore, anche perché Venere è opposta e si rischierebbero polemiche e discussioni. Cielo un po’ in ritardo per qualche risposta ma alla fine verrai premiato con qualche informazione utile in arrivo verso la fine del mese.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Tu non sei convenzionale e vivere sempre nella stessa maniera non ti piace. In questo momento potresti sentirti confuso, nel lavoro e in amore. Con la fine del mese, e soprattutto da aprile, si inizierà a pensare a nuovi accordi e contratti;

Capricorno. Devi risolvere un problema d’amore? Il momento è buono per agire. Forse sei stato troppo lontano dalla famiglia e ora sei preoccupato. Devi cercare di evitare le tensioni e relazioni che ti possono portare incertezze. Hai bisogno del rispetto delle regole,

Acquario. Cambiamenti in atto e infatti un progetto che doveva partire si è perso per strada. Adesso devi rivedere il tuo ruolo lavorativo e forse anche rinunciare a qualcosa. Oggi sei preda di qualche distrazione e un po’ di confusione. Puoi rimettere in ordine non solo la casa ma anche i tuoi pensieri;

Pesci. Il periodo è interessante per chi non si lascia prendere dalla malinconia. Devi vivere serenamente le relazioni amorose. Ci sono tante tensioni ma non devi lasciarti coinvolgere troppo dalla negatività. Il cielo è comunque bello, grazie a Venere favorevole che ti aiuta a rafforzare la famiglia e ad affrontare tanti discorsi positivi.

