Stasera in TV | Cosa c’è oggi, giovedì 12 marzo 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 12 marzo 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 12 marzo 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone un nuovo episodio di “Don Matteo 12”. A seguire, nuovo appuntamento con “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Il giustiziere della notte”: Paul Kersey è un architetto cui alcuni balordi, penetrati nella sua abitazione, uccidono la moglie e violentano la figlia. Nell’animo dell’uomo, esploderà un furore vendicativo che si rivolgerà verso chiunque ai suoi occhi rappresenti un pericolo per la società. Prende l’abitudine di girare armato in luoghi pericolosi e nel cuore della notte. Non gli è difficile fare brutti incontri, che risolverà quasi sempre uccidendo chi tenta di rapinarlo o importunarlo. La polizia è sulle sue tracce, non per fini di giustizia, ma per una mal riposta inaccettabilità del sovvertimento dei ruoli. Ma Paul Kersey riuscià a eludere il pericolo di essere arrestato e si trasferirà in un’altra località, dove potrà proseguire la sua discutibile opera di giustizia. Campione di incassi e di quella che viene definita la maggioranza silenziosa. In seconda serata, una nuova puntata di “Stracult Live Show”.

Su Rai 3 va in onda il programma di approfondimento musicale “In arte-Gianna”. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Diritto e rovescio”. A seguire, il film “A prova d’inganno”.

Su Canale 5 va in onda il film “Non si ruba a casa dei ladri”: Antonio, un onesto cittadino, cerca la sua vendetta nei confronti di Simone, un politico disonesto. Antonio, inizialmente, vorrebbe denunciarlo ma poi, conoscendo l’Italia, un paese nel quale l’iter della giustizia è lunghissimo e incerto, decide di vendicarsi in un altro modo: scopre che il suo nemico ha nascosto in una banca svizzera i proventi delle sue malefatte e decide di organizzare un colpo per riprendersi quello che gli è stato rubato. Per compiere l’impresa, Antonio mette su una piccola banda, formata da non professionisti i quali hanno in comune una sola cosa: anche loro sono stati truffati dalla politica corrotta. Il colpo si svolge a Zurigo dove ha sede la banca nella quale Simone ha nascosto i soldi. Con una serie di imprevedibili risvolti e con una buffa sostituzione di persone (Antonio e la moglie si fingono Simone e la compagna), parte un meccanismo comico ad orologeria. E il colpo ha inizio. In seconda serata, va in onda la prima puntata della nuova stagione del programma, condotto da Maurizio Costanzo, “L’intervista”.

Su Italia 1 va in onda il film “Alice attraverso lo specchio”: Alice Kingsleigh ha trascorso gli ultimi anni seguendo le impronte paterne e navigando per il mare aperto. Al suo rientro a Londra, si ritrova ad attraversare uno specchio magico che la riporta nel Sottomondo dove incontra nuovamente i suoi amici: il Bianconiglio, il Brucaliffo, lo Stregatto e il Cappellaio Matto che sembra non essere più in sè. Il Cappellaio ha perso la sua Moltezza, così Mirana manda Alice alla ricerca della Chronosphere, un oggetto metallico dalla forma sferica, custodito nella stanza del Grand Clock che regola il trascorrere del tempo. Tornando indietro nel tempo, incontra amici e nemici, in diversi momenti della loro vita e inizia una pericolosa corsa per salvare il Cappellaio prima che sia troppo tardi. A seguire, il film “Dark Shadows”.

Su La 7 va in onda il programma di approfondimento sull’attualità e politica “Piazzapulita”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda l’inchiesta “Bestie di Satana”.

