Coronavirus, Amici 19: duetti bloccati e uscita degli album rinviati – VIDEO

Amici 19 continua ad andare in onda, non ci saranno però i duetti e l’uscita degli album è stata rinviata

Amici 19 torna stasera 13 marzo su Canale 5, a causa delle restrizioni previste per l’emergenza Coronavirus non ci sarà alcun duetto.

I cantanti dovranno esibirsi da soli, Maria De Filippi tramite un comunicato ha fatto anche sapere che è stata rimandata anche l’uscita dei loro album. Il motivo? Il comunicato spiega: “Come segno di rispetto alle nuove direttive indette dal Governo riguardanti il nostro paese in emergenza sanitaria per il dilagarsi del coronavirus e per la tutela della salute delle persone, non vogliamo si esca da casa per comprare gli album finché non si avranno notizie ufficiali più confortanti. Vi aggiorneremo al più presto sulle tempistiche di uscita dei loro progetti discografici.”

Gli album dei cantanti del talent show sarebbero dovuti uscire il 30 marzo, la nuova data di uscita non è stata ancora rivelata.

Sara Fonte